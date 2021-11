Isabel Torres anunció el día 15 de noviembre de 2021 que los médicos le han dado dos meses de vida. Desde que comunicara públicamente su diagnóstico en 2020, la actriz ha compartido cómo se encontraba y cuáles eran las rutinas médicas a las que se estaba sometiendo. Cinco días después de compartir con sus seguidores el diagnóstico, Torres visita el plató de 'Sábado deluxe'.

Isabel Torres en 'Veneno'

En el vídeo promocional, el programa emite unas declaraciones telefónicas de la actriz. "El cáncer, la gente le tiene mucho miedo a la palabra. La verdad es que te asusta cuando te lo diagnostican. El primer shock es una cosa que no te lo puedes ni imaginar. Tienes dos opciones: tienes la opción de tirarte en el sofá y esperar a que la muerte te venga a buscar, o echarle valor y decir voy a tirar para adelante", explicaba Isabel Torres.

También habló sobre su desfavorable diagnóstico, aunque desde el optimismo: "Me han dicho que me quedan dos meses de vida, pues voy a ver si puede ser que sean cuatro meses. Cambia totalmente tu perspectiva de la vida, te das cuenta de qué es lo que realmente vale. En la vida, en lo que me quede, le voy a dar un toque de amor a todo y, sobre todo, disfrutarla", confesaba con gran entereza.

Isabel Torres no se rinde

La actriz reconocía que "la vida se ha portado bien", pese a haberle deparado la enfermedad junto al éxito. "Hasta el último momento no hay nada escrito. Aunque yo me haya despedido, yo me he despedido por cortesía. No se puede tirar la toalla, porque la vida es tan imprevisible y tan caprichosa", así reconocía que sigue en la lucha. Además, se mostraba ilusionada por su entrevista en 'Sábado Deluxe': "Mira qué regalazo me acaba de hacer el universo", decía entre risas.