Cada vez hay más países que han escogido a su representante para el Festival de Eurovisión 2024, entre ellos España, que viajará hasta Suecia con Nebulossa y su tema 'Zorra'. A pesar de todas las polémicas que han surgido en torno a la participación de Israel en el certamen, el país ya ha seleccionado a la artista que les intentará dar su quinto micrófono de cristal.

Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024

La joven artista tendrá que conquistar al jurado y a los espectadores europeos, pero no será tarea fácil, puesto que su representación llega envuelta en una gran polémica. Desde el estallido de la guerra en Gaza, muchas han sido las voces que han pedido a la UER que el país no pueda participar en el festival. En cambio, los organizadores confirmaron, en un comunicado que se lanzó en diciembre de 2023, que los israelíes van a poder concursar en Eurovisión 2024 porque no incumplen ninguna norma.

Varios eurodiputados exigen el veto a Israel

De hecho, en las horas previas al comienzo del Benidorm Fest, RTVE, como miembro de la organización del festival, mostró su apoyo a esta decisión de la UER remitiendo al comunicado. No obstante, esta polémica no ha cesado y este martes 6 de febrero varios eurodiputados progresistas firmaron una carta en la que se pide el veto a Israel en Eurovisión y en la que se acusa a la Unión Europea de Radiodifusión de blanquear "un régimen que está ejecutando una limpieza étnica en Palestina". Además, indican que si se expulsó a Rusia del certamen por invadir Ucrania, debería ocurrir lo mismo con Israel.