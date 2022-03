Netflix y varias productoras británicas se suman al bloqueo audiovisual a Rusia

La guerra de Ucrania está provocando duras sanciones para Rusia tras la invasión del país. Además de las económicas que la Unión Europea ya adelantó, a nivel audiovisual también está sufriendo varios varapalos, como su salida de Eurovisión 2022, de la Unión Europea de Radiodifusión o la retirada de estrenos de Disney y Sony Pictures en las salas de exhibición.

Netflix detiene la producción de sus series en Rusia

A esto hay que sumarle la declaración de Netflix y varias compañías británicas como ITV Studios, que han cortado sus lazos con el país. El gigante de streaming ha detenido las cuatro series originales que tenía en marcha, según informa Variety, así como todos los proyectos futuros que pudiera adquirir en Rusia. Esto incluye un thriller dirigido por Dasha Zhuk y 'Anna K', primera producción rusa original que finalizó su rodaje en 2021. Esta decisión es similar a la de ITV Studios, que ha retirado 'The Voice Kids' y 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!', tal y como señala Deadline.

"Pese a que Rusia no es un compañero significativo para ITV Studios, sí habíamos vendido previamente contenido para los clientes rusos, incluyendo series, formatos y contenidos sin guion", explicó una portavoz de ITV. "A la luz de la invasión de Rusia a Ucrania, hemos detenido las nuevas ventas a clientes rusos".

Más estudios se unen

De este modo, ITV Studios ha pedido directamente a Channel One que no emita el programa de canto infantil, que lleva 7 temporadas en antena, mientras que no quieren que TNT prosiga con 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!', que fue vendido el pasado 2021. Sin embargo, ellos no han sido los únicos en cortar relaciones con el país liderado por Vladimir Putin. BBC Studios ha retirado 'Strictly Come Dancing', mientras que Fremantle y All3Media también han asegurado que no quieren tener vínculos con ellos.