El conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló definitivamente con los bombardeos del primero sobre el segundo en la madrugada del jueves 24 de febrero han generado multitud de reacciones en todo el mundo, tanto dentro como fuera del ámbito de los famosos. Asimismo, voces de ciudadanos rusos también se han alzado contra el conflicto, entre las que podemos encontrar incluso antiguos representantes del país a cargo de Vladimir Putin en Eurovisión, entre los que figuran, sin ir más lejos, Manizha, la artista que actuó el pasado año en nombre de Rusia.

Yulia Samoylova, Little Big y Sergey Lazarev se manifiestan contra la guerra en Ucrania

La cantante de origen tayiko, que se subió al escenario con todo un himno feminista, "Russian Woman", no es ajena a los duros efectos de la guerra: con solo cuatro años, su familia tuvo que huir de la guerra civil en Tayikistán y se estableció en Moscú. Por ello, Manizha publicó una imagen en negro en su cuenta de Instagram, a la que acompañó con un texto en el que mostraba lo desolada y desorientada que se sentía, al igual que mencionaba sus lazos afectivos con Ucrania: "no sabes a dónde ir, a quién ayudar. Me siento en la esquina de la cama y lloro. Lloro porque no es mi elección. La agresión actual es contra mi voluntad, contra la voluntad de mi familia, creo que contra la voluntad de nuestros pueblos". "Somos familia y amigos. Cualquier guerra entre nosotros es fraternal", añadía la cantante, animando a "tener mucho cuidado. No sucumbas ante el pánico y la manipulación de la información".

El artista Sergey Lazarev, que representó al país en 2016 y 2019, también publicó una imagen en negro en su cuenta, al que acompañó con unas duras palabras que evidenciaban su enfado. El cantante comenzaba relatando cómo hacía apenas una semana había tratado de tranquilizar a su hijo ante su temor a una guerra, convencido de que no llegaría. "¡Joder, y hoy comenzó la verdadera guerra! Joder, ¿qué estáis haciendo?", compartía Lazarev, quien reconoció estar "llorando como un niño". Asimismo, el artista tachó de "mierda" la actual situación en la que "los poderes fácticos siguen midiendo su fuerza y sus armas", tras lo cual instaba a detener el conflicto y que se sentasen una mesa de negociación. "¡Nadie apoya la guerra, quiero que mis hijos vivan en tiempos de paz! ¡Quiero vivir y crear en paz! ¡No a la guerra!", remataba Lazarev.

Mensajes más breves

A Manizha y Lazarev se han sumado otras voces que, de forma más simple, han mostrado su desacuerdo. Ese es el caso de la banda Little Big, elegida para representar a Rusia en el Festival de Eurovisión 2020 que no se celebró por el Covid-19, publicó una imagen de fondo negro en la que se lee en ruso e inglés "no a la guerra" junto al hashtag del mismo. Mientras, Yulia Samoylova, representante de Rusia en Eurovisión 2018, publicó un simple fondo negro con un mensaje mucho más breve, junto al hashtag en ruso de "no a la guerra": "Cualquier guerra termina en paz. Y si es así, ¿cuál es el punto de todo esto?".

Anastasia Prykhodko, representante de Rusia en Eurovisión 2009, ha criticado con dureza al régimen de Putin desde 2014, con la ocupación de Crimea. Algo que ha recordado en un story, donde ha recalcado que expresará "clara y firmemente" lo que piensa. "Ahora tenemos que estar atentos a lo que está pasando en nuestro país", animaba la artista. En el certamen europeo de 2007, se subía al escenario en nombre de Rusia el trío Serebro, cuya integrante Elena Temnikova ha asegurado sentirse "herida, triste y muy avergonzada". Natalia Podolskaya, que participó en el festival de 2005, ha compartido una imagen de dos manos pitadas con las anderas de Rusia y Ucrania y un deseo: "¡quiero que todo vuelva a ser como antes! Cuando en 2005 había Eurovisión en Kiev y florecían los castaños". Una lista de protestas a la que también se ha sumado Lena Katina, miembro de t.A.T.u, representantes de Rusia en 2003, con el dibujo del emoji de la paloma de la paz sobre un fondo negro en sus stories.