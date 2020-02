Iván Labanda se disculpa ante los concursantes de 'OT 2020' por el ejercicio acusado de fomentar la transfobia

'OT 2020' no ha salido de una polémica y ya está entrando en otra. Una de las últimas la ha protagonizado Ivan Labanda, en una de las clases de interpretación del pasado sábado 8 de febrero. El profesor planteó un ejercicio en el que los concursantes descubrían algo antes de entrar a un casting, y a Bruno Alves le propuso que acaba de conocer a una persona con la que llevaba tiempo chateando y acababa de ver que no tenía los genitales que esperaba.

Iván Labanda, durante su disculpa en 'OT 2020'

Durante el ejercicio, el resto de concursantes se reía y a muchos espectadores les pareció ofensivo, llegando a acusar al profesor de incitar a la transfobia. Por ello, cuando ha acabado el reparto de temas para la Gala 5, Noemí Galera, ha dado paso a Labanda para que se dirigiese a los concursantes. "Me tengo que disculpar por una cosa que pasó el sábado. Ni preparando la clase fui consciente del significado que podía tener, pero he tenido la oportunidad de ver el vídeo y lo que he visto no me gustó nada empezando por mí, sobre todo", ha comenzado diciendo visiblemente afectado.

Labanda ha hablado del ejercicio "en el que yo plateé una premisa totalmente fuera de lugar, completamente errónea por mi parte, porque cuando pensé en el ejercicio buscando cosas que os pudiesen sacar de contexto, no estuve nada acertado en tu premisa", comentaba dirigiéndose a Bruno y añadiendo: "Me sabe muy mal". Por todo ello, ha pedido disculpas en varias ocasiones y ha explicado lo siguiente: "Me toca mucho y más a mí por gente de mi entorno y a mí mismo porque pertenezco al colectivo. No sé ni por dónde empezar... Estuve muy poco acertado y más viniendo de la gran charla de Paco Tomás".

"Me sabe muy mal por mí porque que proponer esta premisa hubiera salido de mí, sin darme cuenta a tiempo del significado, sin haber cogido perspectiva, para mí es súper chocante, porque me hace darme cuenta de que queda mucho camino por recorrer", ha seguido exponiendo ante la mirada de los concursantes, a quienes ha querido demostrar que "damos cosas por establecidas y no, no es excusa. Queda mucho camino. Os debo una disculpa enorme. En el momento no nos dimos cuenta porque estábamos metidos en el rollo, pero fue así. Lo siento mucho. Veo el vídeo y no me entra en la cabeza".

El apunte de Noemí Galera: "Hay que seguir luchando"

Galera ha preguntado a los concursantes si ellos fueron consciente de esto durante el ejercicio y todos han afirmado que no. "Queremos llamar la atención en ese sentido. A veces tenemos conductas tan asumidas que no nos damos cuenta que pueden hacer daño o molestar. Creemos que es importante que tomemos conciencia de que nuestro vocabulario, cómo nos expresamos y las bromas las tengamos muy en cuenta. Desde el programa siempre hemos defendido los derechos del colectivo LGTB y lo positivo es que seguimos aprendiendo. Y hay que seguir luchando", les ha dicho la directora de la Academia.

A continuación, Labanda ha vuelto a tomar la palabra: "Todo error ofrece una oportunidad. Espero que esto nos dé la oportunidad de prestar mucha atención a estas cosas y mejorar en estos aspectos. Aquí he patinado, y es un lugar en el que tendía que haber puesto atención. Lo siento mucho y evidentemente no volverá a suceder. Bruno, por su parte, ha querido pronunciarse al respecto asumiendo su "parte de responsabilidad. Estábamos en un tono más jocoso y no sé hasta qué punto...". El profesor ha insistido en que en el ejercicio "no había mala intención, pero eso no es una justificación". Dándole un abrazo y un beso a Labanda, Noemí ha pedido a los concursantes que le den "mucho mimo porque ha pasado muy mala noche".