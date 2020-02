Nick ('OT 2020'): "Tenía ganas de salir porque necesitaba desconectar. Me sentía un poquito solo"

Nick Maylo se despidió este domingo, 9 de febrero, de 'Operación Triunfo 2020'. Después de dos nominaciones y ciertos problemas de salud, la audiencia decidió que el catalán no continuase su andadura en el talent show de Gestmusic y Televisión Española con el 57% de los votos. A pesar de valorarse el enorme reto que suponía versionar "Thriller", de Michael Jackson, fue Maialen la que consiguió renovar su permanencia en la Academia.

, tras ser de salir de 'OT 2020',y sus primeras sensaciones al conocer los comentarios del público. Además,, la relación de Gèrard Anne Lukin y aclara si pasó algo con Samantha

Nick Maylo, concursantes de 'OT 2020'

¿Cómo has vivido la expulsión? ¿Te imaginabas que podrías ser tú?

No me lo imaginaba, no sabía qué pasaría. Los dos teníamos la posibilidad de poder irnos, entonces no tenía ni idea. Es raro salir otra vez, porque cuando te metes en la Academia es una burbuja y volver a salir es raro. Estoy triste porque ya no estoy allí dentro, pero también estoy contento porque estoy con mi familia y con mi gente cercana que es lo que echaba de menos.

¿Por qué estabas tan feliz en el momento de la expulsión?

Estaba feliz porque tenía ganas de irme también. En muchos momentos me quería ir pero decía "venga, voy a disfrutar del momento". Soy una persona muy movida, tengo mucha energía, y quería salir porque llevaba muchísimo tiempo encerrado. Soy una persona que si estoy tres días en casa sin salir, me estreso. Un mes sin salir ya era una locura. Quería ver a mi gente, ir a la vida real. He estado guay en la Academia, pero en ese momento estaba feliz por el tema de Maialen. Para mí hay dos seres de luz, que son las que tienen una energía y una personalidad diferente a los demás y que a mí me gustan mucho, que son Mai y Rafa. Me sabía mal que si yo me hubiese quedado dentro se hubiera ido una de las personalidades más bonitas de la casa. No sé si se vio, pero cuando estaba Roberto a punto de decir quien se quedaba, estaba diciéndole todo el rato "te quedas" y ella estaba flipando. Tenía ganas de salir porque necesitaba desconectar.

Cuando Roberto Leal anunció que eras el expulsado, parecía que querías explicar la verdadera razón por la que te sentías afortunado.

No lo quería decir o no sabía si decirlo porque es un poco raro que alguien haya conseguido entrar en la Academia y que se quiera ir. Es como una ida de olla, por eso no quería decirlo. Pero creo que se puede entender, porque si tú vas con mucha presión... Además, en muchos momentos yo me sentía allí un poquito solo. Entonces sentirse un poquito solo en un lugar tan heavy, donde todo es tan bestia y tan exagerado, pues ese era uno de los temas. Me quedé un poco callado porque no sabía si decirlo para que no se tomase a mal y no se malinterpretase.

¿Cambiaron las expectativas que tenías antes de entrar con la experiencia dentro de la Academia?

Han cambiado por el hecho de que lo he podido cambiar. Estoy muy contento de lo que he podido hacer porque la primera semana estuve chungo y el cambio que hice de positivismo fue guay. Entonces estoy contento por haber cambiado mi visión dentro de la Academia. No sabía que yo sería capaz de cambiar tanto una situación y positivizarla tanto. Es totalmente diferente verlo desde fuera a vivirlo dentro, por lo que sí que han cambiado mazo mis expectativas.

¿Cómo valoras la evolución en la relación que has tenido tus compañeros?

Me he sentido muy bien, ha sido muy guay. De no tener casi relación a tener más confianza y poder ser yo mismo, la verdad es que ha sido muy chulo. Con Nia y Rafa me llevo mucho. A Hugo lo quiero mucho.

¿Te sentiste mal al no recibir ningún voto para salvarte por parte de tus compañeros?

Ya me lo imaginaba. En el primer momento pensé "quizás alguien me vota", pero cuando vi que era Rafa... Fue un momento triste, pero es lo que toca, no se puede hacer nada. Mi libertad acaba donde empieza la de los demás. Si ellos quieren elegir a alguien, yo no voy a hacer nada para que me elijan a mí porque sería algo tóxico y asqueroso.

Pensaba que había sido peor el gallo

Pensaba que había sido peor el gallo. Cuando llegó esa parte en el escenario pensé: "Me cago en la puta, me acaba de salir un gallaco". Pero luego lo he mirado y tampoco fue para tanto, creo que allí lo exageré todo mucho internamente. Lo podría haber hecho mejor, pero estoy contento. Fue un reto muy heavy para mí porque nunca había cantado esta canción, no había bailado y hacer las cosas juntas y "Thriller" de Michael Jackson es muy difícil. Lo podía haber hecho mejor, pero no me disgusta.

¿Cómo se viven desde dentro las valoraciones del jurado?

Cuando estaba en plató no me enteraba de nada. La gente, el público, que están gritando y diciéndote cosas, poder actuar en un plató tan grande y con tantas luces... Era todo un sueño. Entonces, lo decía el jurado muchas veces se me pasaba en ese momento, no era consciente. El jurado tendrá sus motivos para decir las cosas. Si que hay comentarios dentro de la Academia que ya se han visto en las cámaras, en plan "este o esta me han dicho esto y no me ha parecido bien del todo", pero tampoco han llegado a decir algo tan chungo.

Pensé que tendrían un poco de empatía porque pude defender la canción sin voz

Tenía como una dualidad. Pensé que quizá tendrían un poco de empatía porque pude defender la canción literalmente sin voz. Me puse mucha medicación en el cuerpo para poder cantar. Los médicos y yo hicimos lo que pudimos. Pero también entiendo que es un programa de cantar y que si uno se queda afónico, pues mala suerte. Hubo unos espectáculos brutales, mis compañeros cantaron y defendieron sus canciones guay y si yo en ese momento hice la metedura de pata de que no tenía voz, ¿qué se le va a hacer? Si la vida me ha puesto esto, es por algo.

¿Cómo encajaste los comentarios de los profesores que opinaron que podrías haberlo hecho mejor a pesar de no tener voz?

Yo lo intenté decir bien en ese momento a Manu y a Noe, que son unos grandes profesionales. Les dije que, en mi opinión, lo hice lo mejor que pude, porque literalmente no podía ni hablar y menos cantar. En todos los ensayos anteriores para preparar la gala, no podía cantar ni dos frases aunque fuese desafinado, por eso me puse muy contento al ver mi actuación en el repaso de gala, por el simple hecho de que había sonreído energéticamente y había intentado vender la puesta en escena lo mejor posible. También lo hice por mi compañera, para que se sintiera lo mejor posible, porque tener un compañero que no tiene voz, eso no te da seguridad para nada. Yo sigo contento con esa actuación, porque salió bien dentro de lo que yo pude hacer en ese momento. Si no me llegan a dar la medicación, no me sale ni un "hola".

Estáis viviendo una revolución sexual dentro de la Academia, ¿cómo ve esto desde dentro?

Bien. No voy a hablar por nadie porque son sus temas, así que los protagonistas de cada carpeta ya lo dirán. Pero bueno, bien. Yo no he tenido ninguna carpeta con nadie. La única carpeta que he tenido es una que me dieron al principio que pone "Mickey" y que está rota porque la pisé sin querer. El piano es mi novia y no hay nada más.

Hubo un comentario que hiciste a Samantha sobre tus babas que se interpretó como una posible carpeta.

Son bromas. Nos llevamos muy bien. Pero dentro de la Academia, nada.

¿Y fuera?

(risas) Y fuera tampoco. Entendedlo como queráis, pero dentro de la Academia nada.

En las habitaciones hay mucho movimiento porque tú te quejabas de que no podías dormir.

(risas) No lo malinterpretéis en lo sexual. Está todo el mundo hablando y hay gente como Anaju, Mai y yo que queremos dormir, pero los demás son muy nocturnos. Ya lo hablamos con el doctor sueño cuando vino a darnos la clase: hay gente diurna y gente nocturna y casi todos son nocturnos, entonces Mai me dio un par de sus tapones. Era muy bestia porque cogía el tapón y casi me reventaba el tímpano. Si me los ponía normal, los escuchaba que flipas y no podía dormir. Era supervivencia, porque si no descanso, no soy persona y no tengo energía. Hacía apaños rarísimos con las almohadas para poder dormir.

¿La gente que no quiere dormir qué hace?

Están hablando. La noche es lo mismo que en la Academia de día, pero ya en la habitación. Era exactamente lo mismo. No se cansan y no sé cómo pueden seguir con energía. Yo necesito dormir y quiero descansar.

Gèrard me dijo buscaron un lugar estratégico donde no las cámara nos captasen el beso

Estaba en las duchas con Gèrard y le pregunté qué tal con Anne, porque yo me enteré el día antes de que viniese la laringitis, porque me fui a leer y vi que estaban juntos. Entonces les pregunté: "¿Desde cuándo estáis juntos?". En la habitación ya los empecé a ver más. Gèrard me dijo que se habían dado un beso pero que habían buscado un lugar estratégico donde no los captasen las cámaras. Todo el mundo se quedó flipando, creo que había alguien que todavía no lo sabía.

¿Cómo se vivió la entrevista a Flavio y Samantha, llena de segundas intenciones?

Es que no lo sabía, no me enteré. Ya os explicarán las carpetas mis compañeros, porque yo tampoco me he metido en las historias de los demás, pero se llevan bien.

¿Cómo estás viendo las galas en directo? ¿Por qué crees que pueden estar bajando en audiencia?

No tengo ni idea, tampoco lo sabía. Me has dejado a cuadros. Yo me lo paso bien en las galas, hablas con el público que lo tienes al lado, así que yo lo encuentro divertido. Pero no sé si el público lo comparte.

¿Qué balance haces de tu paso por la Academia?

Personalmente, me ha ayudado a confiar más en mí, a saber que puedo superar más baches, los límites y a crecer más. Algún día, si se da el caso, tengo la confianza para sacar mis canciones. Antes la tenía pero aquí se me ha estructurado todo mucho más. He aprendido mucho de técnica vocal con Mamen Márquez y otras muchas cosas con Joan Carles Capdevilla, con Manu Guix, con Laura Andrés... He crecido en todos los sentidos.

¿Cuáles van a ser tus próximos pasos ahora?

Sacar mis canciones, con o sin discográfica. No quiero sacar temas sin mensaje, porque creo que la música es un lenguaje para decir cosas, así que no quiero hacer temas que digan cosas como que la mujer es un objeto o algo así. El estilo ya lo veremos, aunque irá por el pop.