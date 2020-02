'OT 2020': Críticas a Iván Labanda por "fomentar la transfobia" en una de sus clases

La polémica no ha desaparecido de 'OT 2020' y se ha abierto un nuevo frente, en este caso, por parte de uno de sus profesores, Ivan Labanda, encargado de impartir las clases de interpretación. En uno de sus últimos ejercicios, el actor propuso a sus alumnos simular que se presentaban a un casting. Eso sí, les indicaba una serie de antecedentes sobre el personaje para así enriquecer el ejercicio de interpretación.

Todo iba bien hasta que. Durante el ejercicio, el profesor y varios de los concursantes se rieron de la actuación de su compañero, algo que ha resultado insultante para gran parte de la audiencia.

Esto me parece tres mil veces más grave que lo de Jesús pero se ve que la transfobia os da más igual — ???? (@todofoba) February 9, 2020

@OT_Oficial creo que la comunidad trans merece unas disculpas, ya que vais de tan abanderados de la igualdad y tolerancia con el movimiento LGTB, la T no es de tostadora — jon (@jonlrzblsxt) February 9, 2020

Como profesor y persona que dice defender la tolerancia deberías haber cortado las risas y los chistes a tiempo, la intención no hace nada, sino los hechos... estaría bien una disculpa pública mañana... — KRIS ???? (@Ketonto) February 9, 2020

Ni la transexualidad ni ninguna orientación sexual o de género puede ser nunca objeto de mofa o burla, al menos no mientras sea un colectivo tan discriminado y que sufre tantas agresiones casi a diario — RAUL ???? ?????????? (@Petriusca) February 9, 2020

A varios espectadores les ha sorprendido también la actitud de los concursantes, teniendo en cuenta que recientemente habían recibido una charla sobre diversidad sexual impartida por el escritor y guionista Paco Tomás, quien ha lamentado que su intervención no se haya visto reflejada: "Lo primero que les dije fue que si conocían la diferencia entre orientación e identidad. Lo último fue que todo lo que les había contado se multiplicaba por mil cuando se trataba de identidades trans. Me entristece que ya se les haya olvidado la empatía de la que les hablé".

Lo primero que les dije fue que si conocían la diferencia entre orientación e identidad. Lo último fue que todo lo que les había contado se multiplicaba por mil cuando se trataba de identidades trans. Me entristece que ya se les haya olvidado la empatía de la que les hablé. https://t.co/pCOGYQxjSG — ???????? ???????????????? ???????????????????? ?????????? (@Srpacotomas) February 10, 2020

Tras la ola de comentarios negativos, el profesor de interpretación de 'OT 2020' ha pedido disculpas: "Nada más lejos de mi intención herir la sensibilidad de nadie y mucho menos la de un colectivo en el que me incluyo. 'OT' es sinónimo de respeto y tolerancia. Por favor, si alguien se ha sentido ofendido, mis más sinceras disculpas", ha remarcado a través de Twitter.

Además, Labanda dejó claro que en cuanto viese a los triunfitos en su próxima clase hablaría con ellos sobre este tema y admitió su culpa como responsable de la clase: "No supe albirar que ese ejercicio podía abrir la puerta esta lectura de la situación. Además de disculparme por la parte que me toca, no dejaré que este episodio haga tirar la toalla. Esa lucha sigue viva".

Nada más lejos de mi intención herir la sensibilidad de nadie y mucho menos la de un colectivo en el que me incluyo. OT es sinónimo de respeto y tolerancia. Por favor, si alguien se ha sentido ofendido, mis más sinceras disculpas. ?????????? https://t.co/iwRPUnv4X4 — Ivan Labanda (@ivanlabanda) February 9, 2020

Edición polémica

Esta no es la primera polémica relacionada con la orientación e identidad en 'OT 2020'. Hace apenas dos semanas se hizo viral el caso de Jesús Rendón. El andaluz provocó el enfado de los fans del programa al verter ciertos comentarios homófobos y machistas cuando algunos de compañeros decidieron maquillarse y vestirse con ropa de sus compañeras.