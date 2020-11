Jacobo Ostos niega haber organizado fiestas ilegales en su casa: "Estoy recibiendo amenazas de muerte"

La periodista Marta Riesco destapó en 'El programa de Ana Rosa' una información muy comprometida para Jacobo Ostos, pues aseguró que el hijo del torero estaba organizando fiestas ilegales en el sótano de su chalet en pleno Estado de Alarma y que el precio de la entrada ascendía a los 1.000 euros.

Jacobo Ostos desmiente a Marta Riesco en Cuatro

Riesco ha acudido a 'Cuatro al día' para reafirmar la información y aportar nuevos datos. Según la periodista, los vecinos llegaron a llamar a la Guardia Civil porque el ruido era muy molesto. No se pudo demostrar que había una fiesta en el interior del domicilio de Ostos porque el hijo del torero no atendió a las autoridades. Las personas que salieron de su casa sí que fueron multadas, pues no pudieron demostrar que estaban en la calle por un motivo justificado en horario no permitido por el toque de queda.

Ostos no atendió a los agentes, pero sí a las cámaras de 'Cuatro al día' para negar rotundamente las acusaciones de Riesco: "Yo jamás he hecho una fiesta en Estado de Alarma en mi casa y muchísimo menos he cobrado por ello. Anoche simplemente estábamos en mi casa mi padre, mi madre, mi pareja y yo". Unas declaraciones que han sorprendido a los colaboradores, pues de ser cierto que había dado una fiesta, habría puesto en peligro a su padre, pues tiene 90 años y se considera población de riesgo.

Riesco tiene pruebas

Riesco ha contraatacado alegando que su información estaba sustentada por pruebas, como fotos de la fiesta ilegal y audios de WhatsApp. "Tengo los audios de tus amigos donde informan del dinero que están pagando y cuando se están celebrando", ha afirmado Riesco ante Ostos, que seguía negando los hechos y que ha llegado a apuntar a la existencia de un complot en su contra. "Estoy recibiendo amenazas de muerte, comentarios que no os podéis imaginar. No bebo, no fumo, no me drogo, jamás haría algo semejante. No entiendo el motivo de esto", ha sentenciado Ostos.