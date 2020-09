Jacobo Ostos cuenta lo que se esconde tras OnlyFans: "Me ofrecieron 72.000 euros"

La web erótica OnlyFans se ha convertido en el contenido estrella de los formatos de La Fábrica de la Tele y es que en los últimos días, rostros como Daniela Blume, Mari Cielo Pajares o Nuria Martínez han narrado en 'Sálvame' y 'Socialitéé' sus respectivas experiencia de trabajo en esta aplicación. El último en sumarse a esta lista ha sido Jacobo Ostos, que también tiene una cuenta en dicha red social. El hijo de Jaime Ostos ha visitado 'Sábado deluxe' para revelar todos los detalles de su cuenta y explicar lo que se esconde detrás de OnlyFans.

Lydia Lozano y Jacobo Ostos en 'Sábado deluxe'

Este ha explicado que esto es mucho más que una web con fotografías eróticas ya que ha recibido infinidad de propuestas para hacer cosas fuera de la misma. "A día de hoy yo no he hecho nada fuera de esa página. Me han ofrecido mil cosas, desde hacer colaboraciones con actrices porno como Apolonia Lapiedra, a encuentros", ha empezado explicando este, para después confesar uno de los más llamativos: "Me han ofrecido irme a Palma de Mallorca, al yate de una señora mayor, pagándome 72.000 euros". Pero no ha sido la única y es que otra clienta también estaba dispuesta a pagar una gran suma de dinero por pasar unos días junto a él.

"No me creo el 99% de las propuestas"

"Me dijeron de irme a París (...) y me preguntaron mis tarifas. Yo dije una hora 15.000 euros, un día 100.000 euros y el fin de semana 250.000 y el de París me dijo que perfecto", ha explicado este, afirmando que está convencido que este tipo de propuestas no pueden ser reales. "Detrás de una arroba la gente puede decir mil cosas, te pueden ofrecer muchas (...) pero yo no me creo el 99% de las cosas por los números se que barajan", ha dicho, dejando claro que a día de hoy "nunca he accedido a estas ofertas". Lo que sí tiene claro es que si en algún momento sí se le pone el dinero sobre la mesa, será entonces cuando pensará si hacerlo o no, algo que no ha sucedido hasta ahora.

"Mi público es mayoritariamente gay"

En cuanto a su cuenta, Ostos ha afirmado que "mi perfil de público es mayoritariamente gay" y deja claro que pese a tener seguidores homosexuales, él no lo es. "No soy bisexual. Pero creo que todo el mundo tiene un precio y en ese aspecto no sé cual sería mi precio", ha afirmado, dejando la puerta abierta a tener sexo con hombres en el futuro si el precio es lo suficientemente alto. Por último, este ha confesado que ha participado en orgías, como en una donde estuvo con seis chicas y tres chicos, aunque con ellos no pasó nada. "No me importa que estén, pero no nos llegamos a tocar", cuenta al respecto.