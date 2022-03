Si hay algo que parecía no preocupar a los concursantes de 'Pasapalabra' es caer en la prueba que les permite tomar asiento en la "Silla azul". Esta vez, el veterano Jaime Conde tuvo que pasar por este bache tras vivir una derrota durante "El Rosco" del día anterior tras una dura batalla con Orestes Barbero. Para sorpresa de todos, su rival no pudo alzarse vencedor del reto, lo que hizo que Elías ocupase su plaza y fuera, por tanto, nuevo miembro del programa.

Jaime Conde y Orestes Barbero, despidiéndose en 'Pasapalabra'

Tras su eliminación, Roberto Leal quiso felicitar a la nueva incorporación de la tarde, aunque no tardó en acercarse al ya antiguo concursante para darle un abrazo. Este, por su parte, quiso quitarle hierro al asunto: "Bueno, no pasa nada. Estoy un poquito triste y decepcionado, pero no vale la pena irme con esa sensación. Ha sido un placer... Sois mi segunda familia y espero volver a veros pronto", decía, al tiempo que el público aplaudía.

Por su parte, el presentador le quiso agradecer todo el tiempo que han compartido gracias al programa, así como lo que le ha aportado personalmente: "Te doy las gracias personalmente por tu trato, tu educación exquisita, tu talento". No obstante, el onubense le dedicó unas bonitas palabras a su compañero Orestes, que verbalizó mientras a este se le escapaban las lágrimas: "Es solo un juego", matizaba para tranquilizarle.

A pesar de que no pudo evitar que se derrumbase, quiso despedirse de él de la mejor manera posible: "Ha sido un placer. Mucha suerte en el futuro y a por ese bote. Lo hemos limado entre varios, ha sido como un bonsái que se ha ido convirtiendo en un árbol, así que espero que recojas los frutos, porque te lo mereces", concluyó, mientras los tres se abrazaron.

El premio que se lleva

Aunque no pudo alzarse con el preciado bote, Conde se llevó a casa un total de 70.800 euros que ha acumulado en sus 102 programas sentado alrededor de la mesa. Si bien no es comparable con la gran cantidad de dinero que se puede alcanzar con el premio, se trata de una mayor cifra que la que obtuvo en 2017, cuando se alzó con 22.800 euros tras 39 emisiones.