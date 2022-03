Uno de los concursos más populares de nuestra pequeña pantalla es 'Pasapalabra', amasando éxitos de audiencia día tras día. Sin embargo, hay otros países hispanohablantes que cuentan en el formato en sus parrillas. Chilevisión, cadena de televisión del país de los Andes, es el claro ejemplo de ello y decidieron poner en marcha una competición mundial para celebrar el cuarto aniversario de su llegada.

Pablo Díaz y Egor Montecinos concursando en el 'Mundial de Pasapalabra'

El primer concursante fue Pablo Díaz, ganador de la versión española en julio de 2021 y consiguiendo un bote que se aproximaba a los dos millones de euros en Antena 3, teniendo como rival a Egor Montecinos, reciente campeón del programa en Chile. Sin embargo, la suerte no acompañó al canario, que fue derrotado por su contrincante durante su primer y último enfrentamiento.

Aunque "El Rosco" comenzó con ventaja para el natural del Santa Cruz de Tenerife, su primer fallo llegó con el inicio de la segunda vuelta tras responder "alfabetización" en lugar de "alfabetismo". Esto no hizo mella en Díaz, que volvió a acertar más letras a pesar de la gran distancia de aciertos a la que se encontraba su oponente. Sin embargo, volvió a cometer otro error en la "P".

Tras un intento de demostrar que podía alcanzar a Montecinos, el canario apuró los últimos ocho segundos para conseguir el mayor número de aciertos. No obstante, no le fue del todo bien, pues volvió a fallar en la letra "L". Ya con tres casillas en rojo, tampoco pudo conseguir resolver la "P", que preguntaba sobre la cámara o asamblea legislativa nacional o regional y que Díaz no logró resolver: "¡Fíjate qué fácil era!", exclamó, una vez supo que la respuesta correcta era "parlamento".

Un sistema distinto a nuestro 'Pasapalabra'

El programa chileno contaba con otro tipo de ventajas para los concursantes de este Mundial, como la "relectura de la letra", que consiste en que el presentador pronuncia de nuevo la pregunta sin que se descuente tiempo de los marcadores. Por otro lado, existe el "intercambio de letra", con el que pueden apropiarse de una de las cuestiones de su contrincante, eso sí, siempre que no se haya respondido. Finalmente, Chilevisión ofrece "otra oportunidad", que permite contestar una letra sin que cuente como error en caso de fallo.