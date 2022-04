A pesar de que 'Sobrenatural' concluyó hace más de un año, la serie sigue presente en distintas convenciones. La reciente ausencia de Jared Padalecki en una de ellas, de hecho, destapó de la mano de su compañero, Jensen Ackles, que el también protagonista de 'Walker' había sufrido un grave accidente de coche que le impedía presentarse a la convención.

Padalecki publicaba un mensaje en su Twitter en el que lamentaba su ausencia en la charla sobre la longeva serie de The CW, que se desarrollaba en Nueva York. Aunque por entonces el intérprete no daba detalles sobre las razones por las que no podía acudir a la cita, fue su compañero Ackles quien, durante la cita, informó sobre el motivo de gran peso por el que su compañero no había podido estar presente.

"Lo echo de menos. Hablé con él ayer, os manda su cariño. Está triste por no poder estar aquí", confesaba el actor, tras lo cual desveló que "se vio envuelto en un terrible accidente de coche. No iba conduciendo, sino de copiloto". "Tiene suerte de estar vivo", añadía el estadounidense, quien incluso compartió detalles sobre el estado de su antiguo y querido compañero de 'Sobrenatural'.

Hey #SpnFamily! Sorry to miss y'all in NYC this weekend. Thank you and the #WalkerFamily for all the love and support. Can't wait to see y'all again. ??????