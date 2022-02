Los controvertidos audios filtrados de Florentino Pérez siguen dando de qué hablar. En algunas de las piezas, ha salido a la luz cómo el presidente del Real Madrid contrataba y despedía presuntamente a periodistas, tertulianos y presentadores a su libre albedrío. Ante este hecho, Julián Macías Tovar, presentador de Pandemia Digital, ha querido preguntarle a Javier Ruiz el motivo por el que esta noticia no ha salido en los medios, a lo que el comunicador ha asegurado que "Florentino tiene más cabezas de periodistas en su despacho que ningún político en España".

Javier Ruiz, en 'Las claves del siglo XXI'

Asismimo, Ruiz ha hecho hincapié en el peso económico que Pérez ejerce sobre el sector audiovisual, lo que le permitiría tomar decisiones de forma inapelable: "Eso se debe, entre otras cosas, al dinero que mueven sus negocios audiovisuales. Cuando uno tiene una industria audiovisual como Real Madrid TV, se puede permitir el lujo de poner y quitar periodistas. Yo vi una transcripción de las anotaciones de Villarejo en las que se decía: 'al presidente le ha llamado la atención un periodista en Cuatro que tiene programa propio', y pensé, 'santo Dios'", ha proseguido.

No obstante, el presentador se muestra convencido de que el máximo mandatario de Mediaset, Paolo Vasile, no hubiera cedido ante las imposiciones del presidente del club blanco por mucho que este hubiera tratado de perjudicarle: "Yo no me creo que a Paolo Vasile le doble nadie. El que dice eso es que no le conoce. Es un profesional, un tío independiente que en un momento determinado puede nombrarte o cesarte, conmigo lo ha hecho, pero no creo que Florentino le diga 'oye' y él haga, pero sí creo que tiene un poder en los medios de comunicación.

Una profesión cada vez más condenada

Por otro lado, haciendo referencia a un alegato llevado a cabo por parte de Ruiz a favor del Periodismo, en el cual hablaba de una guerra entre la información y la propaganda, el propio periodista asegura que la pugna "se ha recrudecido y es todavía más dura", aseverando tajante que a día de hoy "hay periodistas a los que se les persigue, se les caza y a los que hasta que no se abate, no se para", ha expresado con rotundidad.