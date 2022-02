Pablo Iglesias estrenaba su propio programa de podcasts "La base". En la primera entrega del espacio dedicado a la actualidad, Javier Ruiz fue uno de los invitados, donde volvió a demostrar su sinceridad. El periodista quiso dejar claro que "no comparte" la postura de Vicente Vallés, pero sí reconoció que "tiene todo el derecho del mundo" a realizar críticas al Gobierno.

Javier Ruiz, en 'Las claves del siglo XXI'

"Te puede gustar más o puedes estar en discrepancia, pero eso es la libertad de expresión y esto es lo que hay", le decía a Iglesias. Tras declararse como "firme defensor del periodismo", Ruiz subrayó "la libertad de los editores y de los presentadores" como una herramienta "esencial para la democracia". Asimismo, quiso romper una lanza a favor de la información objetiva y veraz minutos después: "Nuestro trabajo como periodistas es no tolerar la mentira".

"Eso me lleva a defender incluso a los que piensan radicalmente contrario a lo que pienso", decía el invitado. Y es que, Ruiz no tuvo reparos en reconocer que no comparte "ni una sola de las ideas de Vallés". Además, consciente de la polémica que podía surgir, quiso aclarar que "ni le avala [...] ni le comparte". "Sois unos pájaros porque sabéis que me voy a meter en esta... Pero, me voy a meter", se atrevió a contestar.

Pese a mostrarse en desacuerdo con su postura, Javier Ruiz echaba un capote a su compañero de profesión: "Defiendo su libertad de expresión para decir lo que dice y tiene todo el derecho del mundo a decir lo que dice", aclaraba. Iglesias quiso matizar las palabras del invitado: "La clave es que lo que se diga sea verdad o no lo sea", agregó el exlíder de Unidas Podemos. Antes de despedir al invitado, el político reconvertido en comunicador agradeció la "valentía" de Ruiz, al que describió como "un referente para mucha gente".

Incómodo en 'El programa de Ana Rosa'

Una de las noticias más comentadas por ciertos partidos de izquierda fue la decisión que tomó 'El programa de AR' de no seguir contando con Javier Ruiz. Previamente a esa conversación, Iglesias quiso conocer las razones del despido: "No os voy a gustar. [...] Hay una línea editorial que ese programa decide impulsar y, obviamente, yo no encajo". Segundos después, prosiguió con su alegato: "Yo creo en la libertad del editor, [...] pero Ana Rosa Quintana tiene el mismo derecho a contratarme que a despedirme. Eso no es censura ni mordaza ni nada de lo que estabais comentando", finalizó.