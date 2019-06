Jennifer Morrison se une a la cuarta temporada de 'This Is Us'

Jennifer Morrison va a cambiar los cuentos de 'Once Upon a Time' por los dramas familiares de 'This Is Us'. La actriz estadounidense tendrá un papel recurrente en la cuarta temporada del drama de NBC. Los detalles de su personaje se mantienen en secreto pero, según informa TVLine, será una pieza importante de las tramas de los nuevos episodios.

Jennifer Morrison

Para descubrir el misterio habrá que esperar al menos hasta el 24 de septiembre, día en el que la ficción regresará a las pantallas de Estados Unidos con su cuarta temporada, que arrancará cinco meses después de los sucesos que vimos en el último episodio de la tercera temporada. La noticia del fichaje se produce poco más de un mes después de que la cadena anunciase la renovación del drama creado por Dan Fogelman por tres temporadas más, lo que asegura su continuidad al menos hasta la sexta temporada.

De vuelta a televisión

Morrison, que quedó libre después de que CBS optase por no seguir adelante con el piloto del drama médico 'Under the Bridge', es conocida por sus papeles de la doctora Allison Cameron en el drama médico 'House' de Fox y Emma Swan en las siete temporadas de 'Once Upon a Time' de ABC. También tuvo un papel recurrente en la comedia 'Cómo conocí a vuestra madre', dónde interpretó uno de los múltiples intereses amorosos de Ted Mosby (Josh Radnor).

En cuando a su carrera cinematográfica, Morrison ha aparecido recientemente en las cintas "Assassination Nation", "Amityville: El Despertar" y "Albion: The Enchanted Stallion" y próximamente estrenará el drama político "The Report", dirigido por Scott Z. Burns.