Jesús Calleja sospecha que sufrió coronavirus en el Dakar: "Solté una materia fosforescente con la diarrea"

Conocida la alerta que está asolando al mundo, Jesús Calleja ha recordado la extraña enfermedad que sufrió durante el Dakar del pasado mes de enero. El piloto se quejaba de cómo padeció una extraña gripe cuyos síntomas se asemejan a muchos de los descritos por los expertos en relación al coronavirus. De este modo, las sospechas de Calleja se han disparado y ha comenzado a replantearse si parte de tu equipo y él sufrieron la Covid-19.

Jesús Calleja en un programa de 'Planeta Calleja'

"Sabremos si lo hemos pasado cuando haya resultados de los análisis serológicos de la sangre, que te dicen si has tenido ese virus en algún momento de tu vida", relata con prudencia el conductor de 'Planeta Calleja' a El Confidencial. Calleja revela que un médico le comentó que parecían los síntomas de la gripe A, pero que "estaba tan hecho mierda como no te puedes imaginar". "El día que me empecé a sentir mal, mi hijo me atendió en la habitación porque yo no tenía fuerzas ni para vestirme y bajar", asegura.

Pero Jesús Calleja no fue el único que sufrió este malestar, sino que gran parte de su equipo vivió lo mismo y los servicios médicos no comprendían a qué se debían esos síntomas: "Todos mis mecánicos, todos con la misma tos y fiebre, escalofríos... Desde el mánager del equipo, Jordi, hasta el cocinero, que estaba tan jorobado que se tuvo que meter en la caravana, y viajaba en la cama porque no podía ni sentarse. Aquello era chungo de cojones. Duró diez u once días".

Conducir con la enfermedad

El leonés no podía dejarse doblegar por la enfermedad y dejar de correr en el Dakar, por lo que tuvo que someterse a la competición bajo los graves síntomas: "Es muy difícil contar a la gente las condiciones en las que tenía que correr, porque se me iba la pinza. Tenía fiebre y la cabeza me estallaba debajo de un casco y un sotocasco, con 39 de fiebre, no sé cómo pude acabar el rally, me mareaba", cuenta. "El equipo andaba tirado por los colchones, imagínate metidos en un coche, con la tensión. Y también lo cogió mi copiloto, no tanto como yo, pero tenía una tos seca que hasta perdió la voz. Incluso no podía hablarme, y establecimos un código con los dedos".

La fiebre, los escalofríos y la sudoración dieron paso a diarreas, las cuales llegaron a asustarle a tal punto que pidió consejo al padre de la piloto Cristina Gutiérrez y a su hermano, de profesión neumólogo. "Un día me asusté porque tenía diarreas. Incluso solté una materia fosforescente muy rara", recuerda, asegurando además que llegó a enviarles fotos para sopesar si debía continuar en el Dakar. "En el Dakar hubo movida, que no se cuál es, si gripe A o qué. Pero hubo movida".