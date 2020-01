El duro relato de Sandra Barneda y su homosexualidad: "Me fui 9 meses de casa; me costó asumirlo"

La conocida presentadora Sandra Barneda fue la protagonista de la entrega de 'Planeta Calleja' emitida este miércoles 15 de enero en Cuatro. La periodista junto a Jesús Calleja escaló el Monte Kinabalu, un viaje en el que ambos lucharon muy fuerte y en el que la conductora de 'El debate de las tentaciones' decidió abrirse en canal. Por primera vez, esta decidió contar cómo le contó a sus padres que era homosexual y lo mal que lo pasó después. Vimos a una Sandra totalmente frágil, sincera y con una emoción incontrolable.

Barneda confesó que le costó mucho asumir su homosexualidad, y contárselo a sus padres tampoco le sirvió de ayuda. "Lo descubrí en la universidad y ni me lo planteaba, yo no sabía lo que era la homosexualidad, pero allí me enamoré de una profesora de radio y le escribí una carta, pero nunca estuve respuesta", empezó contando la periodista, para después relatar que fue una fiesta en la que vio por primera vez a dos chicas besarse. "Me costó asumirlo, yo no lo aceptaba", añadió, antes de explicar lo mal que lo pasó cuando sus padres recibieron la noticia por su parte.

La complicada situación con sus padres

"Me decían que era una fase, que ya se me pasaría (...) y yo lo que le dije a mi madre es que si era una fase, ese tiempo estaba perdiendo a su hija", empezó diciendo, visiblemente emocionada. La periodista decidió dejar su hogar durante 9 meses, alejarse de su familia y no hablar con nadie, solo con su hermana. "Mi madre me estuvo llamando todos los días, pero no le cogía el teléfono (...) ¿sabes qué pasaba también? En el fondo, la que no lo había encajado era yo", siguió contando la periodista, antes de confesar que "yo lo viví fatal, fue terrible, poro eso me fui. Les dejé una carta en la que les pedía respeto".

9 meses alejada de su familia

Su madre no cesó en el empeño de recuperar a su hija, pero Barneda estaba decidida a marcar una distancia, necesaria en ese momento para ella. Pero todo cambió cuando llegó la Navidad: "Yo estaba en Barcelona y sabía que mis padres estaban ahí, así que compré una planta y me fui a verles, pero no quería quedarme". "Llamé al timbre y les dije que era yo, Sandra (...) subí las escaleras y primero vi a mi madre, totalmente descolocada y emocionada (...) les dije que venía a desearles una Feliz Navidad, pero que no me quedaba", siguió contando Barneda. "Mi padre no se pudo levantar de la emoción que tenía (...) fue una de las conversaciones más bonitas que he tenido en mi vida (...) mi padre me dijo que no me preocupase por nada".

Llamamiento a todos los padres y madres

Barneda tiene claro que "la familia es muy importante y cuando te rechazan te sientes fatal" y reconoce que "a mi me costó perdonarles, les dije que necesitaba tiempo. No tenía duda que me querían". Por ello, a esta le da pena que lo que ella vivió siga pasando a día de hoy. "Todavía se sufre muchísimo. La gente no es consciente de lo que eso marca (...) a los padres que me estén viendo decirles que se piensen lo que dicen, que no digan cualquier burrada porque en ese momento tú estás a flor de piel, ellos son tus referentes. Escúchales por favor, tomate unos días, tu hijo está abierto en canal, escúchale simplemente".