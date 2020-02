La pesadilla que vivió Paz Padilla con una muñeca vudú: "Era el demonio"

Siempre se han contado historias de terror en las que la magia negra, las maldiciones, los fantasmas y los demonios han estado presentes. La mayor parte de la población no cree en este tipo de magia oscura, algo que le ocurría a Paz Padilla... hasta ahora. La presentadora de 'Sálvame' explicó este martes 4 de febrero una experiencia paranormal de la que sigue recuperándose a día de hoy. La cómica explicó que todo empezó durante su viaje a África con el programa 'Planeta Calleja'. Allí se compró una muñeca vudú "por el cachondeo", sin hacer caso a las a las advertencias que ya le había dicho Jesús Calleja al respecto: "No compréis nada de eso que esas cosas no traen nada bueno".

Paz Padilla mostrando al Padre Pío en su móvil

En su vuelta a España, esta dejó la muñeca en su casa como decoración, algo que no gustó a su empleada del hogar, que ya le advirtió que no le daba demasiada buena espina el objeto, sin pensar que estaba anticipando lo que días después terminaría pasando en ese hogar. "Me dijo que se movía por la noche", explicó Paz Padilla, confesando que en ese momento no se tomó tomó en serio el comentario e incluso comenzó a hacerle bromas a su empleada, sin ser consciente de las consecuencias que traería tener la muñeca tan cerca, y es que, tal y como confesó, pronto empezaron a ocurrir "cosas muy extrañas" en su entorno.

Un objetivo maldito

Paz Padillas se cayó por las escaleras y tuvo un accidente de tráfico, algo que le asustó, y mucho. ¿Era todo fruto de la maldición de este enigmático objetivo? ¿O era una simple casualidad del destino? "Ya me asusté porque no eran cosas normales", explicó la presentadora. Fue entonces cuando decidió acudir a la prima de una amiga suya que es evidente, quien le explicó que la muñeca era algo "maligno" ya que era una figura formada por un hombre y una mujer atados con un tricornio: "Me dijo que era el demonio". Padilla, completamente asustada, le pidió ayuda a esta para deshacerse del objeto maldito, y sí, la chica le dio varios consejos. Tuvo que quemarlo y enterrar las cenizas muy lejos de su casa.

Iker Jiménez le ayudó

Por ello, con la ayuda de su hermana y una amiga prendieron fuego a la muñeca en un barreño: "En ese instante comenzó una tormenta que movió el viento y se creó un remolino". ¿El problema de esto? Las cenizas se esparcieron y tuvo que limpiar su casa con agua, sal y vinagre. Por si fuera poco, la humorista también habló con Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto milenio' sobre su caso: "Me dijo que tuviera siempre al Padre Pío cerca y le llevo de fondo en el móvil. Y ahora bien, di las Campanas así que van las cosas mejor", decía muy satisfecha de los resultados la presentadora del programa.