Jesús Mariñas, retenido por la Interpol en Punta Cana por una irregularidad en su pasaporte

Jesús Mariñas y su marido, Elio Valderrama, pusieron rumbo a Punta Cana hace unos días para disfrutar del Festival Internacional de Cine Cana Dorada. Sin embargo, lo que en un principio parecía un viaje romántico en pareja se empezó a complicar por momentos cuando, por sorpresa, el periodista fue retenido por la Interpol en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo, tal y como informa Diez minutos.

Jesús Mariñas

Minutos después de aterrizar, la pareja vio a un hombre sosteniendo un cartel con el nombre de Jesús Mariñas. Al acercarse a él, el joven les refirió que trabajaba para la Interpol y que el pasaporte del gallego tenía "anomalías", por lo que el periodista debía ser retenido hasta realizar una serie de comprobaciones. Según cuenta la revista, Mariñas y su marido tuvieron que permanecer varias horas en el aeropuerto con la incertidumbre de no saber qué les podría pasar, pero finalmente la policía accedió a dejarles marchar aunque, eso sí, sin devolverle el pasaporte. Esto quedó retenido unos días hasta que el periodista acudió a la embajada española a retirar su documentación.

Después del altercado, Mariñas relata cómo vivió todo esto: "En mi vida viví un susto semejante y cuidado que viajo. Me sentí como en una 'jamesbondiana' película de intriga tan solo por intentar entrar en Santo Domingo con mi pasaporte que nunca creí incorrecto, menos aún ilegal", comenzó contando. "El empleado de emigración me advirtió de que se lo quedaba 'porque tenía anomalías', me calmó educadamente (...). Sentí primero sorpresa, y luego rabia, también indignación", continuó relatando después del mal trago que había pasado.

A pesar del susto, aprovechar la experiencia al máximo

Como se suele hacer en estos casos, siempre hay que sacar el lado positivo de las cosas y, en palabras del propio Mariñas, lo que ha vivido junto a su marido "son consecuencias de estar siempre danzando". A pesar del disgusto, el periodista pudo disfrutar de las increíbles playas de Punta Cana junto a Valderrama y aprovechar al máximo el tiempo y los días de sol que les quedaba en el paraíso caribeño.