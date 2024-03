Por Fernando S. Palenzuela |

El octavo programa de 'Bailando con las estrellas' celebró la repesca de la edición, donde dos de las seis parejas que habían sido eliminadas tendrían la oportunidad de regresar a la competición. Una de ellas tenía como integrante a Ágatha Ruiz de la Prada, que se convirtió en la primera eliminada con una breve pero muy polémica participación en el talent show de baile.

Jesús Vázquez en 'Bailando con las estrellas'

Nada más llamar a las parejas expulsadas al escenario, la diseñadora de moda se acercó a Jesús Vázquez para darle dos besos, a lo que. Minutos después, De la Prada tomaba la palabra y comentaba que sus compañeros hacían muy bien en no querer que volviera, ya que eso significaba que la querían de verdad. ", a agradeceros muchísimo y luego me voy a ir muy contenta", señalaba con un tono totalmente diferente al de los primeros programas.

Sin embargo, dejaba en el aire su conflicto con Vázquez: "Aunque tú te enfades conmigo". "Yo no estoy enfadado contigo, mi amor", aseveraba el presentador. "No, pero dije el otro día que me había ido muy liberada", le contestaba. El conductor del programa replicaba que ella había comentado que "fue una liberación" irse del programa y que su respuesta había sido sin maldad: "De broma dije que había sido una liberación para todos".

Conflicto solucionado

"Yo tengo poco sentido del humor para esto de la tele, mira", respondía Ágatha Ruiz de la Prada. "Quiere decir que todos (los compañeros) me quieren muchísimo porque me desean lo mejor para mí", retomaba la diseñadora respecto al vídeo en el que se había visto cómo nadie apostaba por su vuelta. "Yo también te deseo lo mejor", sellaba la paz definitivamente Jesús Vázquez.