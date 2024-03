Por Fernando S. Palenzuela |

'Bailando con las estrellas' dio la bienvenida a las seis parejas eliminadas en su repesca. De momento, tan solo José Manuel Pinto ha conseguido una de las dos plazas que había en juego, por lo que en el siguiente programa el jurado tendrá que elegir entre Sheila Casas y Miguel Torres. Mientras se descubría quién era el primer repescado, los participantes en activo mostraban sus números a los jueces.

Antonia Dell'Atte en 'Bailando con las estrellas'

Fue justo tras la valoración de Bruno Vila cuando Boris Izaguirre le pedía al bailarín amateur que se soltara y disfrutara de la experiencia, a lo que Jesús Vázquez completaba esta opinión con la afirmación de que. Sin embargo, antes de poder finalizar sus palabras, Antonia Dell'Atte lo interrumpió: "".

Al presentador no le gustó que la italiana no le dejara terminar su alegato, y se lo hizo saber con la muestra de su enfado: "¿Pero me quieres dejar terminar de hablar?". Mientras que el gallego proseguía, se escuchaba de fondo farfullar a su compañera. "Es difícil lidiar con el éxito, es normal que tengas esos subidones y esos bajones porque la fama tiene sus espinas y tú las estás empezando a ver. Nada más, que no pasa nada, pero tienes que lidiar con esto", conseguía finalizar.

La valoración de Antonia Dell'Atte

Después de que Vázquez pudiera terminar, le cedía el turno de la palabra a Dell'Atte: "Ahora tú, Antonia, que yo no te interrumpo nunca a ti". La jueza se dirigía al concursante de 'Reacción en cadena' para asegurar que "lleva una carga", dado que "todo el mundo le dice que es exitoso". Además, aprovechaba para lanzar un zasca a la "gente que está en televisión y vive del cuento".

"Hoy eres un héroe y mañana tienes tiempo para ser un gran hombre porque te lo mereces. Pasa de la crítica", concluía la italiana. Con cierta sorna, el presentador afirmaba que había realizado una de sus mejores valoraciones y Boris Izaguirre entraba en el juego de la broma. "¡No le podéis dar esa carga a este chico!", exclamaba la jueza, lo que provocaba la impaciencia de Jesús Vázquez: "¿Pero quién le está dando ninguna carga?". "Tiene éxito porque se lo merece y ya está", concluía ella antes de que el conductor diera paso a otra valoración.