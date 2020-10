Jesús Vázquez revela cómo fue su primera vez con su marido

En 'Mujeres y hombres y viceversa' más allá de contar con tronistas y pretendientes que buscan el amor, también se habla de otros temas de actualidad como ha sido el caso de la ruptura entre Iván González y Oriana Marzoli y el enfrentamiento que esta y Macarena Millán mantuvieron en la primera edición de 'La casa fuerte' emitida en Telecinco el pasado verano. El acercamiento entre la chica y González molestó mucho a Oriana, que no dudó en enfrentarse a su novio e iniciar una guerra particular contra la novia de Rafa Mora.

Jesús Vázquez en 'MYHYV'

Precisamente, ambas se encontraron este martes 20 de octubre en el plató del formato producido por Bulldog TV para aclarar sus diferencias y recordar las disputas que las distanciaron en el pasado. Pero lejos de producirse un acercamiento, las dos protagonizaron un gran enfrentamiento en la que mútuamente se echaron en cara la forma en que se relacionan con los chicos y es que Macarena sigue sin entender que Oriana la llamase "ligerita de cascos" y después afirmase que ella está "chapada a la antigua" y es una persona "clásica" en cuanto a relaciones sentimentales se refiere, si no tardó demasiado tiempo en tener sexo con Iván en 'La casa fuerte'.

Nagore y Jesús Vázquez intervienen

En ese momento, Nagore Robles y Jesús Vázquez decidieron intervenir y afearon ese comentario. "Tenéis unas tonterías...", afirmó tajante la vasca, que no entiende que en pleno siglo XXI dos chicas sigan llamándose así tan solo por mantener sexo con la persona que quieren. "Siento decirlo pero es un comentario un poco machista (...) es muy feo que dos chicas, en vez de apoyaros y ayudaros os llaméis ligeristas de cascos", sentenció el presentador. "Lo normal es que cada uno se acueste con quien quiera y cuando quiera" siguió diciendo el presentador, que no dudó en ponerse como ejemplo.

La anécdota de Vázquez

Vázquez explicó que cuando él conoció a su novio apenas tardó unos minutos en irse con él a su casa. "Sé que soy muy pesado poniendo ejemplos pero yo me acosté con mi marido la misma noche que le conocí", explicó este, bromeando que "tardé mucho en irme con él porque nos estábamos tomando una copa". Y es que cabe recordar que el gallego contó en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne que cuando vio a su actual marido en una discoteca, entre ambos se produjo un flechazo en el instante en el que se vieron y desde entonces no se han separado. Pues bien, con este ejemplo el presentador intentó dejar claro que no hay que juzgar absolutamente a nadie por mantener sexo más pronto que tarde, tal y como Macarena y Oriana se estaban echando en cara.