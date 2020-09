Así ha sido el estreno de Jesús Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa': "Es un honor"

Este lunes 14 de septiembre, 'Mujeres y hombres y viceversa' ha iniciado su nueva etapa en Cuatro. Lo ha hecho con algunos cambios importantes como su presentador ya que Jesús Vázquez ha cogido las riendas del espacio, y también en cuanto a dinámica se refiere ya que el dating-show se ha transformado en un reality con pretendientes y tronistas viviendo en una casa las 24 horas del día. El espacio se ha adaptado así las nuevas circunstancias por la crisis de la pandemia del Covid-19 y además ha intentado reinventarse para mejorar sus índices de audiencia anotados hasta ahora en la cadena de Mediaset.

Jesús Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa'

En este estreno, Jesús Vázquez ha arrancado su nueva aventura muy ilusionado, algo que ha evidenciado saltando y gritando en sus primeros minutos en el que es ya su plató. "Somos pocos pero muy animados", ha afirmado haciendo referencia que en esta nueva temporada no hay público presente en plató y se encuentra él solo junto a sus colaboradores, que en este caso han sido Iván González, Violeta Mangriñán y Nagore Robles. El gallego ha afirmado que "es un honor" poder hacerse cargo de un espacio "legendario como este" y ha querido mandar un abrazo a Emma García y Toñi Moreno. "Me han dado buenísimos consejos y me habéis puesto el listón muy alto. Os doy mi cariño y agradecimiento, espero estar a la altura", ha sentenciado, para empezar después a conducir el espacio en directo.

Así es Álex Bernardos

En esta entrega hemos conocido a dos de los tronistas que protagonizarán esta nueva etapa de 'MYHYV'. Por un lado se ha estrenado Álex Bernardos, un viejo conocido por el programa y es que este joven madrileño formó parte del dating show como pretendiente en el pasado. Fue el elegido por Carmen pero su historia de amor no triunfó; por ello, ahora vuelve y lo hace dispuesto a encontrar el amor pero siendo tronista. El chico ha confesado que para él, haber formado parte del espacio "es un plan porque sé cómo tratar a las chicas para que no pasen lo que yo pasé". Además se ha definido como "muy enamoradizo", ha afirmado que "tengo muchas ganas de vivir la experiencia" y ha confesado que busca una persona elegante, divertida, risueña y educada. En el estreno del programa, María, Nancy, Paula y Lisa se han convertido en sus pretendientes. ¿Alguna de ellas logrará conquistar al que además es uno de los mejores amigos de Oriana Marzoli?

Álex y Josué, tronistas de 'MYHYV'

Así es Josué

El otro tronista que se ha estrenado este lunes 14 de septiembre es Josué, un joven de Marbella (Málaga) que ha llegado al programa confesando que es "muy complicado" para enamorarse. Busca a una persona leal, optimista y leal que se complemente con él, ya que además quiere a alguien con quien compartir sus aficiones. Cabe destacar que a sus 25 años esta es su primera experiencia en televisión y es que hasta ahora se encontraba plenamente centrado en cumplir su sueño de ser bombero; una lucha que no cesará pero que ha paralizado para encontrar el amor. En su caso, las candidatas para conquistar su corazón han sido Zoe, Marta, Clara e Irene.