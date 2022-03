Jimmy Giménez-Arnau fue uno de los invitados en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', donde Bertín Osborne le preguntó sobre algunos temas como su recorrido profesional, así como algunos aspectos de su vida privada que le han marcado como persona en su larga trayectoria.

Jimmy Giménez-Arnau, entrevistado en 'Mi casa es la tuya'

Mientras cocinaban, el presentador trató el tema de su hija, Leticia, fruto de su relación con Merry Martínez-Bordiu, preguntándole si alguno de sus amigos le incitaba a retomar los vínculos con ella, mientras que este respondía: "Belén Esteban, Gema López, María Patiño, incluso Mila Ximénez me decía: 'Ya verás como volverás a verla'", sin embargo, él siempre dejó claro que las intenciones de su hija por la reconciliación eran nulas.

Belén Rodríguez, compañera de trabajo de Giménez-Arnau, se encontraba junto al colaborador en la entrevista, recordando que le acompañó a recoger a su hija al colegio y no estaba: "Se la había llevado la madre. Me acuerdo de Jimmy llorando como un niño en el coche, con un disgusto, porque él no sabía qué más hacer", decía mientras el padre bajaba la mirada.

El periodista ha confirmado que no tiene interés en que se vuelva a recuperar la relación con su hija, a la que no ve desde hace más de 10 años: "Ha tenido 29 años. No ha ido a ninguno de los entierros, ni al de mi madre, ni al de mi padre", decía. "Yo ahora no tengo tiempo para esas imbecilidades", aseguraba tajantemente el tertuliano desmintiendo que él pudiera aceptar una posible llamada de su hija.

Años de lucha por su hija

Jimmy Giménez-Arnau estuvo casado con Merry Martínez-Bordiu desde 1977 y durante 5 años, matrimonio del que nació su única hija, Leticia. El escritor ha asegurado que luchó enormemente por ella, llegando a llamar "tramposa" a su exmujer por no dejarle disfrutar como padre: "Gané todo, aquí y en América. No conseguí nada. Haz tu vida, te deseo lo mejor". El periodista confirmó que lo único que sabe es que se ha casado, ya que lo han publicado en redes sociales.