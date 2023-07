Joaquín Prat apela al pacto del PP y PSOE en el último día de 'El programa de Ana Rosa'

Por Redacción |

'El programa de Ana Rosa' se despedía de su audiencia el 25 de julio de 2023 tras 19 temporadas en pantalla. El formato, producido por Unicorn Content, dice adiós en un momento político muy delicado, tan solo dos días después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. De esta manera, los posibles pactos para formar gobierno siguen siendo uno de los temas de actualidad más candentes.

", se preguntaba Joaquín Prat , presentador de 'El programa de Ana Rosa'. "Ni se lo plantean, 258 escaños", respondía Ana Rosa Quintana , quien también se mostraba abierta a este pacto que dejaría fuera a partidos como Junts.

Más tarde, Joaquín Prat volvía a apelar a un pacto del Partido Popular y del PSOE. "Yo me quedo con el nombre y no con el apellido. Me quedo con el nombre: centro, y el apellido es centro-izquierda y centro-derecha", afirmaba el periodista, apartando así a los partidos que, para él, tendrían como nombre la palabra "ultra".

Sensatez

"Como bien decía Antonio Caño, España ha pedido cambio, pero España es un país de centro, de gente moderada, sensata. Quizá sería maravilloso mostrar la madurez de la democracia española estableciendo un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista", terminaba Prat.