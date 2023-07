Ana Rosa Quintana rompe a llorar al despedirse de las mañanas de Telecinco: "He renacido"

Por Redacción |

Tras 19 temporadas en emisión, 'El programa de Ana Rosa' llega a su fin para que Ana Rosa Quintana comience una nueva andadura, lejos de las mañanas de Telecinco. La presentadora cierra así el programa producido por Unicorn Content que nació el 10 de enero de 2005 para estrenar 'TardeAR' en las tardes de la cadena principal de Mediaset España.

Ana Rosa Quintana y Mayka Navarro

", decía Laila Jiménez, presentadora de 'Informativos Telecinco' antes de dar paso a Ana Rosa Quintana. "De momento unas vacaciones, pero sí hoy será el último aquí, así que yo también os deseo muchísima suerte a vosotras", respondía la periodista, para dar paso a su último editorial en 'El programa de AR'.

Más tarde, la reportera Mayka Navarro aprovechaba su última conexión con Ana Rosa Quintana para lanzarle un cariñoso mensaje de despedida. "Nuestra última ¿no?", preguntaba Navarro. "De momento. Nunca se sabe, mira lo que ha pasado en las elecciones", bromeaba la presentadora, tirando de ironía. "Es verdad. A ver si matan a alguien antes, que de aquí a la 13:30h pueden matar a alguien antes. No llamemos al mal tiempo. Tienes razón, por eso eres tú la presentadora", contestaba la reportera. "Tú ya sabes dos cosas: que yo sigo aquí, que sigo por la tarde y segunda, aunque no fuera así, nosotras somos amigas y tu cama en mi casa la sigues teniendo", finiquitaba la conexión la conductora.

Ya en la sección del "Club social", Ana Rosa Quintana advertía que no le gustaban las despedida. "Yo he pedido encarecidamente a todos mis compañeros, y a Xelo, no quiero hacer nada porque para mí ya es bastante duro", decía, emocionándose y con los ojos vidriosos. "Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor que estaba pasando la adolescencia, que ahora pasa de los 30 y es un magnífico abogado, y los que acababan de nacer están ahora sacándose el carné", comentaba la presentadora, recibiendo un ramo de flores de parte de todo el equipo de 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana dice adiós a 'El programa de Ana Rosa'

"Ha sido la etapa más importante personal y profesional de mi vida. Para el programa todo ha sido maravilloso, desde el principio la audiencia nos cogió en brazos y no nos soltó", decía Quintana, tras escuchar los halagos y las despedidas de Joaquín Prat, Alessandro Lecquio y Bibiana Fernández.

No más buenos días

Para terminar, Ana Rosa Quintana se levantó del sofá rosa para despedirse de la audiencia repasando los hitos más importantes que ha logrado el programa, enumerando todas las primeras veces que vivió 'El programa de Ana Rosa', rompiendo a llorar al hablar de sus hijos. "Quiero acordarme de Máximo Huerta, de Óscar Martínez...", recordaba la periodista. "Yo misma he renacido", aseguraba, diciendo adiós al característico "Buenos días, Ana Rosa", para dar la bienvenida al "Buenas tardes, Ana Rosa".