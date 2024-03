Todavía no hay fecha oficial para el lanzamiento de la tercera temporada de 'Heartstopper', pero los seguidores de la serie esperan con ansias ese momento. El último capítulo finaliza justo con la escena en la que Charlie está a punto de enviarle un mensaje a Nick diciéndole que le quiere, pero queda la duda de si finalmente lo hará o no. Según el cuarto volumen de los cómics, la historia debería continuar con un nuevo salto de Charlie, que aprendería el verdadero significado del amor. Pero, basándonos en lo ocurrido en las últimas entregas, la serie seguramente vaya más allá de los cómics, tratando de darle también importancia a los personajes secundarios.

De cara a ese futuro, el famoso actor de ' Los Bridgerton . Interpretará a Jack Maddox y aunque es cierto que no existen muchos más detalles, todo parece indicar que Joe Locke . En la popular serie de época creada por Chris Van Dusen,. Se trata de un hombre libre que disfruta de vivir sin responsabilidades.

Aunque se tienen pocos datos de esta próxima tercera temporada, se sabe que el rodaje comenzó en octubre de 2023 y finalizó en diciembre, por lo que duró apenas tres meses. La pareja protagonista, como ya es habitual, estará acompañada de sus amigos también en esta nueva entrega. Los últimos capítulos mostraban como Elle finalmente decidía el lugar en el que quería realizar sus estudios y además, comenzaba una historia de amor con Tao, quien también pertenece al grupo de amigos. Esta trama se desarrollará en los nuevos capítulos y los seguidores de la serie han demostrado estar deseando conocer más de estos personajes, a pesar de no ser los principales. ¿Qué papel tendrá Jonathan Bailey en todo este enredo?

First look at Jonathan Bailey as Jack Maddox in 'HEARTSTOPPER' season 3. pic.twitter.com/9UlcIKI8zH