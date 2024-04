Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras el aluvión de críticas que ha recibido 'MasterChef' por el abandono de Tamara y la reacción de Jordi Cruz Mas, la Corporación ha decidido eliminar el programa del miércoles 24 de abril. A partir de ahora, este capítulo no estará disponible ni en RTVE Play ni en las redes sociales, es decir, es un capítulo fantasma.

El comunicado se ha hecho a través de la cuenta de X de RTVE Comunicación y Participación. ". La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares.", aseguró el ente público la noche del 26 de abril. La ministra de Sanidad,

Desde el inicio del programa, Tamara se posicionó como una concursante controvertida al afirmar que su compañero Maicol la había empujado. Además, en varias ocasiones comentó su descontento con la experiencia en el programa, dejando entrever la posibilidad de abandonarlo en cualquier momento. "No me gusta rodearme de cerdos, ¡y no sé qué hago aquí aguantando tonterías!", dijo la consultora financiera.

Tamara rompe su silencio

Después de lo sucedido en el programa del miércoles 24 de abril, ha habido una gran cantidad de comentarios por parte del público, pero quien aún no se había expresado era la protagonista, Tamara. Finalmente, rompiendo su silencio, compartió un vídeo en su cuenta de X. "El constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quien quiero más, no aprender cocina... Son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa", confirmó la ahora exconcursante. "Lamento decir, amigos, que no le vais a gustar a todo el mundo y lo mejor es mostrar tu forma de ser. Para dejar ir lo que no te hace bien o no te aporta", concluyó.