Críticas a 'MasterChef' por la actitud de los jueces ante el abandono voluntario de Tamara

Por Toño García Rodríguez |

'MasterChef 12' vivió la noche del 24 de abril una de sus galas más complicadas. El programa de cocina perdió, en tan solo una emisión, a dos de sus aspirantes. Aunque una de las bajas estaba prevista, pues sucede después de cada prueba de eliminación, el equipo se sorprendía poco antes con un abandono voluntario. Durante la presentación de esta última prueba, Tamara quiso comunicar a los jueces y a sus compañeros una decisión. "Hay momentos en los que me siento más y otras veces en los que me siento menos cómoda", comenzó entonando. "No me veo en la final, así que me voy", anunciaba ante el desconcierto de todos los allí presentes.

Tamara en 'MasterChef'

para tratar de asegurarse de no haber entendido mal: "¿Te vas?"., respondía al cocinero, que no daba crédito: "¿Pero por qué?". A pesar del asombro de sus compañeros, Tamara se mostraba completamente segura de la decisión:. Sin embargo,a raíz de la actitud de Jordi Cruz Mas . "Pepe te está haciendo preguntas.".

Aunque la concursante trató de explicar su decisión, sus respuestas parecían no convencer a los jueces, que no mostraban ni un ápice de compasión. Tamara decidía priorizar su bienestar a decepcionar a los jueces, algo que no les sentó nada bien, sobre todo al catalán. "Muy bien, chao", le decía mientras le pedía "su delantal" y le indicaba donde estaba "su puerta". Las redes sociales, tras esto, se mostraban indignadas con el comportamiento del cocinero y recordaban otros polémicos abandonos como el de Verónica Forqué o María del Monte.

La tele pública dando todo el asco posible, abanderado por Jordi Cruz, que viendo cómo se comporta delante de una cámara deja claro cómo puede tratar a uno de sus becarios a los que paga cuatro duros por trabajar 12 horas. pic.twitter.com/LJ9qnf2hu3 — Moe de Triana (@moedetriana) April 25, 2024

MasterChef sirviendo toxicidad como cada temporada, como hicieron con Verónica Forqué. Y el cocinerucho machito, como siempre, jugando al menosprecio al que nos tiene acostumbrados, y todo en la televisión pública y pagado con nuestro dinero. pic.twitter.com/Kt1i6TqV0h — Otto Más ????? (@Otto_Mas) April 25, 2024

"Es más importante estar bien que decepcionaros". Por reacciones como la de @JordiCruzMas no veo este programa #MasterChef. Ese "aquí no ha pasado absolutamente nada" es despreciar a alguien que reconoce públicamente que tiene un problema. Y pasa en la televisión pública, ojo pic.twitter.com/uMJUKLPxT6 — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) April 25, 2024

Que poquísima empatía con alguien que te dice que no se encuentra a gusto.



Es vez de preocuparse por ella la menosprecian



Así no @MasterChef_es, así no.



Ya le pasó a María del Monte, entre estos comportamientos y el coñaso de los ligues peor. pic.twitter.com/474BksPdhI — Alvaro Illesca Frontado ?? (@Alvaro_Illesca) April 25, 2024

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

Pasarnos la vida hablando de salud mental y empatía, y la respuesta en @MasterChef_es por parte de Jordi Cruz a una concursante es: "Ahí tienes la puerta"

Solo necesitaba un: "Lo sentimos y mejórate pronto ", pero no.

Será chef, pero no merece tener personas a su cargo. pic.twitter.com/TGoLFjum0O — Jorge Carlos Lebrón ???? (@jorgecarloslebr) April 25, 2024

#Masterchef es un manual para bullies y acosadores.



Un programa donde se premia la competitividad, la sumisión y que por beneficio para el show, se busca el enfrentamiento.



Ojalá en su día, Verónica Forqué, hubiera hecho lo mismo que hizo ayer Tamara. pic.twitter.com/48x8mSNU3u — HATEUNIC????RNS ??????????????? (@Blackisakolorr) April 25, 2024

Ole, ole y ole!! ???????????????????????? Que gran lección de sinceridad y cuidado propio. Breve explicación: No ha dejado fuera a nadie, las ha dejado @MasterChef_es, no se debe a nadie más que a ella misma, quería competir y encontró un circo. La paz os dejo, la paz os doy...???? #MasterChef https://t.co/LIxhHgDg5W — Pablo MasterChef 3 (@pablomchef3) April 24, 2024

Un exconcursante, también crítico

A la ola de comentarios negativos se sumó la crítica de un exaspirante de la tercera edición del concurso de cocina. Pablo Pérez, octavo expulsado, utilizó su cuenta de X para aplaudir la decisión de Tamara y lanzar un dardo al programa de La 1. "¡¡Ole, ole y ole!! Qué gran lección de sinceridad y cuidado propio. Breve explicación: No ha dejado fuera a nadie, las ha dejado 'MasterChef', no se debe a nadie más que a ella misma, quería competir y encontró un circo. La paz os dejo, la paz os doy...", publicaba el cocinero.