Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 12' sumó su quinta entrega la noche del miércoles 24 de abril, dos días después de que Tamara sorprendiera tanto a la audiencia como a sus compañeros al reconocer que estaba mucho mejor en su casa que en el programa y admitir que no tenía intención de seguir una carrera culinaria. Unas palabras que ya enfadaron al jurado, especialmente a Jordi Cruz Mas, quien despachó sin miramientos a la aspirante en cuanto esta anunció por sorpresa su decisión de dejar el programa justo antes de la eliminatoria, de la que ella se había librado.

El jurado de 'MasterChef 12', muy serio al conocer el abandono de Tamara

Ya el lunes, la aspirante rusa protagonizó un tenso momento cuando Pepe Rodríguez apuntó a la posibilidad de que se mostrara tan conforme en su trabajo como durante la prueba de exteriores, algo que no gustó en absoluto a Tamara. Asimismo, el choque con el chef dio pie a que este. "¿Entonces que haces aquí?", preguntó Rodríguez, sorprendido, ante lo que Tamara reconoció que "no lo sé, vivir la experiencia".

La aspirante se sinceró aún más, molestando especialmente a Cruz: "Ni loca montaría un restaurante. Es un trabajo muy duro. Tengo una familia y eso vale más que dejarme la vida en un restaurante. Otro negocio relacionado con la hostelería, sí". "Si estuvieras hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo", soltaba el chef, quien no obstante apostó por que la aspirante había "respondido a lo loco desde el enfado". A pesar de todo, Tamara acabó firmando la paz con Rodríguez, lo que no evitó que, en el siguiente programa, tanto los jueces como sus compañeros tuvieran muy presentes sus palabras.

"No estoy dando lo que me gustaría"

Ese fue, de hecho el tema que se abordó antes de la eliminatoria de la quinta entrega, momento en el que Samya señaló a Tamara "por el hecho de que un día quiere estar y otro no" y criticó las disculpas de su compañera. "Las personas tenemos momentos, estamos mejor, peor...", intervino Rodríguez, conciliador, antes de dirigirse a la aludida. "Es cierto que hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero constantemente siento que hay momentos en los que me siento más y otros, en los que menos cómoda", admitió Tamara.

"Mis compañeros, muchos, se lo merecen más y no me veo en la final, así que me voy", soltaba la rusa, dejando boquiabiertos a muchos de los presentes, para después recalcar que se iba "voluntariamente" porque "no me siento a gusto". La aspirante argumentó que "no estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión". "Entiendo que es un programa, todos tomamos una decisión y esta es la mía", añadió la rusa. "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Solo te diría: 'Muy bien. Chao'", intervino Cruz, cortante.

"Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto"



Tamara abandona las cocinas de #MasterChef y se despide de las cocinas. https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Iyw6A0C0vJ — MasterChef (@MasterChef_es) April 24, 2024

"Aquí no ha pasado absolutamente nada"

"Le has quitado la oportunidad a otra gente", acusó el chef, ante lo que Tamara defendió que "me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien". "Perdonadme, pero es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo", remató la aspirante, antes de protagonizar una gélida despedida con Cruz, quien recogió su delantal. "Su delantal. Su puerta", se limitó a apuntar el chef, antes de que Tamara se marchara en medio de un tenso silencio en el que solo algunos se despidieron de ella. "Continuamos. Aquí no ha pasado absolutamente nada", soltó además Cruz, una vez la aspirante se hubo marchado.