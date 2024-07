Por Alejandro Burrueco Marín |

'D Corazón' se propuso hacer un reportaje sobre el polémico restaurante de Íñigo Onieva para comprobar las críticas dispares que está recibiendo. Para ello, el magacín de la cadena pública contactó con el propio establecimiento, que aceptó ya hace un mes y marcó el pasado miércoles 17 de julio como la fecha elegida para la grabación. No obstante, el restaurante del marido de Tamara Falcó canceló la propuesta sin tan siquiera un día de antelación.

Clara Rivas cuenta en 'D Corazón' cómo el restaurante de Íñigo Onieva les dio plantón

", comenzaba a explicar Anne Igartiburu lo sucedido, dando paso a su compañera Clara Rivas para que diese todos los detalles del desencuentro. "Nos dijeron que ellos ya tienen una clientela fiel, que vuelve una y otra vez al restaurante,", era la argumentación del establecimiento de Onieva.

"Si no tienen miedo de nada y creen que su restaurante es maravilloso, ¿por qué no nos dejan hacer un reportaje?", añadió Rivas poniendo en duda esa confianza. Jordi González no dudó en arremeter contra el restaurante por el plantón: "Quien haya respondido así es tonto, tonta o tonte. Es una malísima respuesta porque da por hecho que los vamos a decepcionar".

Críticas inevitables

"Pronostico que, antes de medio año, nos van a pedir que vayamos y, entonces, nosotros ya tendremos algo que hacer", continuó González ante la actitud del establecimiento. Los colaboradores como Alba Carrillo también han aprovechado para lanzar sus críticas ante lo sucedido: "Al menos ya hay algo fiel en torno a Íñigo Onieva, que es su clientela". Tras este ensañamiento, el presentador ha bromeado con el resultado: "¿Veis? No hacía falta hacer un reportaje para poneros a parir".