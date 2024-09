Jorge Cadaval: "'La ruta Morancos' tiene una audiencia que me encantó, había una curva que no se movió"

Por Almudena M. Lizana |

'La ruta Morancos', el programa protagonizado por Los Morancos y producido por Shine Iberia para RTVE, se estrenó el viernes 13 de septiembre de 2024 con una premisa por parte de los famosos hermanos cómicos muy clara: devolver todo el cariño que han recibido durante tantos años a todas las personas con las que se vayan cruzando durante su road trip de Sevilla hasta Santiago de Compostela.

Para conocer más detalles del formato y saber, hemos podido hablar con Jorge Cadaval , quien también ha opinado sobre lo que se está viviendo con ' La revuelta ' y ' El hormiguero ' o ' MasterChef Celebrity '.

Cuéntame cómo surge este formato: 'La ruta Morancos'

Cuando nos comentan de hacer un programita, nosotros teníamos la intención de hacer un programa blanco, pero que tuviera connotaciones de humor. Sobre todo el trato, porque como estamos cumpliendo 45 años, necesitábamos tener contacto directo con la gente en la calle y dijimos de hacer esta ruta. Es una ruta a nuestra bola, hacer un camino de Santiago al uso, pero sobre todo encontrándonos mucha gente normal que nos aporte, que a la hora de ver en televisión te entretenga, te llegue al corazón y tenga mensaje las cosas que la gente te dice. Es un programa hecho para entretener y para divertirse.

'La ruta Morancos'

A priori, tenéis dos objetivos: devolver el cariño a la gente y que César pierda peso, ¿cómo los lleváis? ¿Los habéis conseguido?

Empezamos por ahí, pero al final se desvirtúa la cosa, porque no hay manera de meterlo en cinta. La verdad que sí, que el objetivo es agradecer, como yo digo al principio del programa cuando me preguntan si vamos a ir puerta por puerta y digo "Anda ya, puerta por puerta, si yo no soy cartero". Lo que vamos a hacer es encontrarnos a la gente, ir a sitios haciendo una ruta completamente distinta, porque en el segundo programa estamos por Bocairent y Banyeres de Mariola, de la provincia de Valencia, donde hemos encontrado una cantidad de gente... Hemos sacado una cosa tan bonita en este programa y esta ruta que nosotros estamos encantados.

Hay casi 650 km en línea recta de Sevilla a Santiago, si alguien se anima a hacer vuestra ruta va a pasarse casi un mes caminando, ¿por qué la habéis elegido?

Queríamos que fuera una ruta distinta a todas, porque dicen que todos los caminos llegan a Roma y todos los caminos llegan a Santiago. Tú puedes hacer la ruta que tú quieras y llegar a Santiago cuando tú quieras. A nosotros nos costaba muy poco ir por la ruta de la Plata que nos plantábamos en 600 km, pero no. Nosotros queríamos hacer algo distinto para llegar a más sitios y transmitirle a la gente, porque con los líderes mundiales que hay ahora mismo en el mundo nos gusta encontrarnos gente con sentido común, porque hay ahora mismo mucha gente sin él y con la cabeza un poco... Hay muchos líderes que no se están dando cuenta de que hay mucha gente en el mundo viviendo y que hay gente buena. Nosotros tenemos mucha confianza en las personas y en las familias, somos defensores de las familias a ultranza. Yo no soy religioso, César lo es más, pero yo no soy absolutamente nada, pero creo que la familia es una base importantísima para el crecimiento de todo: tus valores, tu historia... Es un pilar muy importante que te hace tener seguridad, una base estupenda.

¿Habías hecho el Camino de Santiago alguna vez anteriormente?

No lo he hecho nunca en mi vida. Pero me he encontrado con gente que ya la verá la gente que vea el programa y quiera verlo, porque ya sabes esto de las audiencias también... Es un programa que lo puede ver todo el mundo: el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto y los alrededores, hasta la mascota.

Contáis también con invitados muy importantes, ¿con cuál de ellos haríais una ruta completa?

Tengo que decirte que los únicos invitados los encontramos en el primer programa y no nos encontramos más, porque fueron por casualidad. A Palomo Spain nos lo encontramos en su pueblo y después a Manuel Benítez, El Cordobés padre, que también estábamos en su pueblo. Los demás son todo gente desconocida y que muchas veces se desarticula todo lo que llevas y piensas, dándote una lección de vida que es lo que más nos ha llenado de alegría. Hay profesiones de gente que nosotros no teníamos ni idea.

'La Ruta Morancos'

¿Cómo fue la experiencia con el croché? ¿Te manejabas antes del programa?

No, yo nada, yo me encuentro a las crocheteras cuando voy a andar, pero yo no tenía ni idea que en Posadas se hacía tanto croché. Es una buena terapia, porque estás hablando con la gente, aparte de trabajar en una cosa preciosa que tienen en el pueblo. Es mucho mejor que muchas cosas como estar delante de una pantalla o un móvil yo creo.

En cada programa dedicáis una canción a los habitantes de los pueblos, ¿sacaréis un disco de 'La ruta Morancos'?

No lo habíamos pensado, pero es una buena idea. Claro que se podría hacer. Estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho, les tengo que dar las gracias a todo el equipo de Shine Iberia por el cariño, porque han hecho muchísimo trabajo este verano. Ha sido un final estupendo y se ha hecho un equipo maravilloso. También quiero agradecer a todos los pueblos de este país tan maravilloso que tenemos. La España rural es una gloria bendita.

El programa se emite en un día un poco complicado, los viernes, con programas ya consolidados como 'La Voz' o '¡De viernes!', ¿qué te parece esto?

Nosotros tuvimos el otro día un 7,4%, entraron casi 800.000 espectadores, pero hubo una audiencia que me encantó, porque había una curva en la que nadie se movió del programa. Es decir, los que han entrado no se han ido y eso es una cosa buena. Nosotros vamos a hacer el programa durante los 8 episodios intentando mantener esa audiencia, que seguro. Creo que la gente no se ha enterado, no sé si por publicidad o por lo que sea, pero la gente no se ha enterado bien del programa. Porque te quiero asegurar que todos, el 95%, por no decir 99%, eran comentarios buenos, aunque haters siempre hay en las redes. Era todo de "qué gracia" y "qué buen rollo de programa".

¿Entonces estáis satisfechos con el balance del dato de audiencias?

Sí, yo espero mantenerlo sobre todo y seguir subiendo poco a poco, porque creo que lo podemos hacer.

¿Estáis viendo 'MasterChef Celebrity'? ¿Qué te parece? ¿Tienes algún concursante favorito?

Yo tengo que decirte que me muero con Pitingo, es que está sembrado de arte. Después me gusta también Pocholo Martínez-Bordiú, que es un tío que te podrá gustar o no, pero es un tío estupendo, aunque yo no lo conozco, pero con toda su historia yo creo que tiene que ser buena persona.

'La ruta Morancos'

¿Estás al tanto del éxito de 'La revuelta'? ¿Te gustaría que quizás se emitiese también los viernes antes de 'La ruta Morancos'?

César y yo pensamos que todo aquel que entretenga y haga que la gente se lo pase bien, como lo hace David Broncano y como lo hace Pablo Motos, el que sea, para nosotros es para quitarse el sombrero. Me parece que son unos profesionales como la copa de un pino y lo están bordando. Broncano lo borda y Pablo Motos también y tienen a la gente entretenida, que me parece maravilloso. A nosotros nos coge también después del 'Telediario' los premios, que nos lo dejan por los suelos. Pero a mí me da igual, nosotros salimos, entramos y hacemos lo que tenemos que hacer con todo el cariño del mundo que es lo que llevamos haciendo 45 años. Trabajando, porque también tengo que decirte que estrenamos en Madrid 'Bis a bis' en el Teatro Capitol y con la gira, que no tenemos ninguna queja porque estamos encontrándonos en todos los sitios las plazas de toros y los teatros hasta las bocas, así que es un agradecimiento por todos estos años.

Tenéis show propio, habéis ido a 'Tu cara me suena', a 'MasterChef Celebrity'... ¿Qué os falta por hacer en televisión?

Yo creo que mantener esto que estamos haciendo. Ojalá haya una segunda temporada, porque me lo he pasado en grande y que la gente quiera que tengamos una segunda temporada. Si la gente no quiere pues nada, a seguir adelante con nuestro trabajo, nuestro teatro y nuestras historias. Si viene otro programa bienvenido sea, pero no estamos tampoco atusando. Hacía mucho tiempo que no hacíamos televisión, porque además somos amigos de las productoras y nos piden hacer cosas en televisión muchas veces. Queríamos hacer un programa nuestro y salió 'La ruta Morancos', que no es un programa de humor al uso, pero sí un programa divertido con buen sentido del humor, buenas historias y buen rollo. Estamos en un momento de nuestra vida que solo queremos aportar a la gente buen rollo y ya está. Ya está bien de malos rollos, de historias chungas, de que la gente no llega a final de mes y de noticias negativas.

Hay momentos muy emotivos en el programa, como el matrimonio con tres hijas

Es un momento precioso, fíjate los chavales jóvenes que adoptan a una niña. La niña se enteran que tiene dos hermanos más y se zampan a los tres tirando para adelante. Su familia está encantada con ellos y están enamoradísimos los dos. Los niños cuando llegamos a la plaza que nos los presentaron, ni te quiero contar con el "que no sacara a los niños", que estaban encantados con sus padres.