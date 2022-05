El Festival de Eurovisión es uno de los acontecimientos musicales y televisivos más importantes de toda Europa y más vistos de España. Tanto es así que los canales de la competencia ya tenían asumido que no podrían hacer nada contra este fuerte competidor la noche del 14 de mayo, en especial, Jorge Javier Vázquez, quien bromeó en directo sobre su derrota contra Chanel Terrero.

Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'

'Sábado deluxe' tuvo que conformarse con 914.000 seguidores frente a los 6,8 millones que cosechó la Gran Final del Festival: "Mañana me gustaría conocer a la persona que nos ha visto hoy porque debe de haber una", comentó jocoso el presentador del programa de La Fábrica de la Tele. "Hoy era el día de Eurovisión y hay que reconocerlo", admitió también.

El conductor del programa mostró su emoción ante el resultado de la cubana en la Gran Final de Eurovisión. Además, valoró su actuación junto a antiguos representantes españoles, como Vicky Larraz, David Civera y Nina, quienes aplaudieron y colmaron de alabanzas a la actriz y cantante.

Pidió ser reportero de Eurovisión 2022

Vázquez ya sacó a relucir su vena eurovisiva cuando pidió a la dirección que lo mandasen como reportero a la Gran Final al darse cuenta de que se la iba a perder: "Por favor, nunca lo he pedido, me pago yo el billete, la habitación no que debe estar por las nubes... Enviadme allí y yo lo intento todo, hago todas las horas que queráis, intento hablar con Chanel... Me ofrezco para ir el sábado por la mañana o el viernes por la noche. Me encantaría, producción, por favor", suplicó. La dirección finalmente no cumplió los deseos del presentador.