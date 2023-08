Jorge Javier Vázquez reaparece en redes dos meses después: "Pienso mucho en vosotros"

Por Redacción |

Jorge Javier Vázquez sigue alejado de la televisión. Aunque a mediados de julio trascendió que estaba trabajando en un nuevo piloto para Telecinco junto a La Fábrica de la Tele, el cual ya habría sido grabado con vistas a competir con 'El hormiguero' si finalmente se materializa plenamente, el presentador catalán no estuvo presente ni en la recta final de 'Supervivientes' ni en las despedidas de 'Sálvame' y 'Viernes deluxe'.

De la misma manera, desde que Mediaset y él se despidiera de la pequeña pantalla con un sentido mensaje, para ponerse en contacto con sus seguidores. Sin embargo, el periodista y escritor ha roto con esa sequía digital este lunes 1 de agosto, casi dos meses después de aquella extensa publicación, para desvelar que

Acompañado de un vídeo grabado desde el patio de butacas de un teatro, el post de Vázquez arranca con una alabanza a la actriz Nacha Guevara: "Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final". Además de compartir alguna anécdota acerca de la artista, por la cual confiesa haber atravesado el Atlántico hasta Buenos Aires, el presentador se ha mostrado muy sensible con respecto a esta travesía: "Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento".

Sin aclarar nada sobre su futuro ni acerca de un posible regreso con el formato que mencionábamos en el primer párrafo, Vázquez concluye su publicación con unas frases que van cargadas de agradecimiento, pero también de incertidumbre con respecto a lo que se avecina. "Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre", sentencia.