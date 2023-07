Por Beatriz Prieto |

Algo más de un mes después de que se confirmara el regreso de 'Gran Hermano VIP' con su octava edición, de la mano de Marta Flich, la nueva presentadora del reality ha concedido una entrevista al portal web de Mediaset España, Outdoor, en la que ha desvelado que, tras darse a conocer su fichaje, tuvo ocasión de hablar con sus predecesores, Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier, al frente de la final de 'GH VIP 7'

. Creo que, si no es el mejor comunicador que tenemos en este país, es de los mejores., bajo mi punto de vista", declaró Flich, al recordar lo que hizo después de que se anunciara su incorporación al formato de forma oficial, en el Teatro Real. La valenciana desveló sobre Vázquez que,, hasta el punto de que "nos llevamos muy bien. Nos tenemos muchísimo cariño", por lo que "fue tan tierno, tenía tanta alegría por mí".

"Me dijo que lo disfrutase, que fuera todo superbien, 'ya verás qué guay'... Es tan positivo, tan bonito y le quiero tanto, que fue todo superbonito", aseguró la presentadora. Flich se remontó al día en el que visitó el plató de 'Supervivientes', con Carlos Sobera, para anunciar que Ion Aramendi sería su compañero en el reality, noche en la recibió un mensaje de Milá en el que elogiaba lo "fresca" que era, "me gustas mucho, eres muy natural". Flich le suplicó entonces poder hablar con ella al día siguiente, cuando le pidió "algún consejo": "Me dijo que viviera yo misma, que me implicara. Me dio una serie de tips, cosas técnicas, que me informara, que mirase el 24 horas".

"La joya del entretenimiento"

"Estaba en mis sueños presentar un reality", declaraba Flich sobre su fichaje al frente de 'GH VIP', lo cual "fue una sorpresa total" aunque, al recibir la propuesta, afirmó que "si lo tenéis claro, yo ya tengo mi respuesta". Flich también preguntó entonces si podría seguir en 'Todo es mentira', algo posible porque ambos proyectos eran compatibles. "Me parece la joya de lo corona del entretenimiento. Creo que como comunicadora, como yo me considero, tenemos que tocar todo el abanico de formatos que existen", manifestó la presentadora, sobre el reality.