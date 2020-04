Jorge Pérez, salvado de la nominación de 'Supervivientes 2020': "La verdad es que no me salen las palabras"

'Supervivientes 2020' se enfrenta a su octava edición y lo hacía en esta ocasión con un total de 5 nominados. Como es habitual, durante la Gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se dio la oportunidad a la audiencia de que salvase a uno de ellos, de entre los que se encontraban Elena Rodríguez, Yiya, Fani Carbajo, Hugo Sierra y Jorge Pérez.

Jorge Pérez, en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Lara Álvarez fue mencionando a cada uno de ellos, quienes se encontraban bajo un cubo de barro. Todos menos uno. Una vez las tres chicas ya habían descubierto que seguían nominadas, la cosa estaba entre Hugo y Jorge. Finalmente fue el primero quien recibió el cubo mientras que el segundo era mojado de agua, lo que significaba que se libraba de la nominación del jueves 16.

Fani, acostumbrada a salvarse de la nominación los martes anteriores a las galas, aceptó bien seguir nominada e incluso abrazó a su compañero dándole la enhorabuena a Jorge. Este, a su vez, se mostró muy emocionado al ser el salvado: "La verdad es que no me salen las palabras. Agradecer simplemente a toda la gente que me ha brindado la oportunidad de seguir realizando esta aventura, esta experiencia que te cambia la vida, de verdad que hay que estar aquí para sentirlo".

Momento patriota desde Honduras

Mostrando su agradecimiento, Jorge tampoco se quiso olvidar de sus "compañeros de la guardia civil por todo el trabajo tan excepcional que están haciendo y mil gracias de verdad". Fue cuando algunos de los concursantes de 'Supervivientes' gritó "¡Viva España!", recibiendo un "¡Viva!" de Jorge. Desde el plató de Mediaset, Carlos Sobera sonreía comentando: "Está bien tener este momento patriota desde Honduras".