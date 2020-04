La razón por la que Jorge Pérez apareció con los dedos vendados en 'Supervivientes'

La vida en las Cayos Cochinos de Honduras es de todo menos sencilla. Los participantes de 'Supervivientes 2020' lo están viviendo en sus propias carnes y es que en lo que llevamos de edición ya se han producido diferentes accidentes al realizar tareas en la isla y también desmayos y problemas médicos. Está claro que el reality de Telecinco es muy duro y el último en sufrirlo ha sido Jorge Pérez. Pese a ser uno de los concursantes más fuertes, este ha tenido problemas de salud en los últimos días, aunque afortunadamente la ayuda del equipo y de sus compañeros le ha facilitado la recuperación.

Jorge Pérez, auxiliado por Rocío Flores en 'Supervivientes'

Por un lado, este ha sufrido una quemadura. Pese a que no se habló de ella claramente en el programa, a muchos sorprendió que durante la emisión de 'Conexión Honduras' el pasado domingo 12 de abril con Jordi González al frente, el chico apareció con varios dedos vendados, concretamente cuatro de su mano izquierda. El Guardia Civil no dio explicaciones de ello, pese a que Elena Rodríguez sí lo remarcó y el presentador del formato tampoco quiso hablar de lo que había pasado con el concursante, posiblemente para restarle importancia ya que se trataba de un simple accidente.

Pues bien, la cuenta oficial de Jorge Pérez ha decidido responder para sí evitar cualquier tipo de especulación y para tranquilizar a familiares y amigos al ver a Jorge así. "Gracias a todas las personas que se han interesado en que le pasó a Jorge en las manos. Se ha quemado con una olla, pero nada grave. Gracias", se ha tuiteado desde el perfil oficial del llamado Guardia Civil más guapo de España. En definitiva, un simple accidente a la hora de cocinar que en ningún momento ha afectado a su papel en la isla y prueba de ello es que este tampoco ha hecho referencia al mismo. Tras ser asistido por un equipo del reality show de BulldogTV, este se encuentra perfectamente.

Al borde del desmayo

Es el segundo susto en la misma semana que sufre Pérez y es que tal y como pudimos ver en 'Supervivientes: Última hora', este ha estado a punto de sufrir un desmayo. "Ayúdame, tío", fue la llamada de auxilio de Jorge a José Antonio Avilés. El concursante se sintió muy mareado y tuvo que ser socorrido por sus compañeros. Elena Rodríguez, Rocío Flores y el propio Avilés no dudaron en estirarle en una esterilla, ponerle en la frente agua para intentar elevar su temperatura y darle también líquido, para evitar una posible deshidratación. Rodríguez afirmó que posiblemente se trataba de un bajón de azúcar, por lo que la situación no era especialmente grave. Prueba de ello es que Jorge terminó bromeando con sus compañeros y pese al evidente mareo que le obligó a estar estirado un buen tiempo frente a la orilla del mar, no tuvo que ser evacuado por ningún equipo del formato. En definitiva, un susto más debido a la falta de comida en el lugar.