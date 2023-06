José Antonio Antón: "Los cambios de Atresplayer no responden a Mediaset, sino a nuestra propia evolución"

Por Fernando S. Palenzuela |

Atresplayer inicia su revolución. Así lo plantearon José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia, y Emilio Sánchez, director de Atresplayer, en una rueda de prensa en la que mostraron los cambios que llegarían a la plataforma a partir del 5 de julio y que ya detallamos anteriormente en varias noticias. Además, también anunciaron nuevos proyectos como el regreso de 'Física o química' a través de 'FoQ: La nueva generación' o un formato creado por Roberto Leal. Sobre todas estas cuestiones, preguntamos a los directivos para que nos desgranen las claves de estos cambios.

José Antonio Antón

José Antonio Antón: Son progresivas. No es que lleguemos un momento y digamos: 'vamos a cambiar todo esto'. De hecho, en la parte de rediseño llevamos trabajando mucho tiempo, más de un año. En la parte de los fast channels, en el crecimiento en la plataforma publicitaria también llevamos trabajando mucho tiempo... Fue una unión de factores que nos llevo a decir que todo esto en lo que estábamos trabajando tenía sentido plantearlo como una revolución en la que lo juntamos todo y lo lanzamos el 5 de julio. Responde un poco a la evolución tanto de nuestra situación dentro del mercado y la plataforma como a la evolución del propio mercado televisivo. De ahí la importancia que tiene Atresplayer dentro del ecosistema de Atresmedia y la necesidad de ir adaptándonos a ese papel que tiene la plataforma, tanto en la parte publicitaria como en el crecimiento de suscripción.

Mediaset está en un momento en el que intenta reformularse para recuperar ese liderazgo. ¿Hay algún tipo de temor o este cambio se debe a eso?

J. A. A.: No, pero no por desmerecer a Mediaset, que están en un proceso normal que siempre pasa. Nuestra evolución ha sido siempre muy independiente dentro de lo que ha sido el mercado de la OTT dentro del resto de operadores nacionales. También hemos sido pioneros en muchas cosas cuando a lo mejor en otras empresas no se les daba importancia a ciertos ámbitos. Nosotros fuimos los primeros que apostamos por la parte de suscripción y dentro de ese entorno en el que creemos que nos tenemos que mover para seguir creciendo, hemos decidido unir todos estos cambios de los que llevamos hablando tiempo en esta revolución. Pero, sinceramente, no responde, me atrevería a decir, ni a Mediaset ni al resto de operadores que hay en el mercado, sino más a nuestra propia evolución.

¿Cómo nace el plan familiar, que es una de las grandes novedades de este encuentro?

Emilio Sánchez: Detectamos una tendencia entre los usuarios a compartir esa cuenta. Atresplayer es una plataforma muy abierta, con mucha diversidad de contenidos para toda la familia, pero también para compartir como experiencia. Nos parecía que lanzar un plan que te permitiera compartir esa cuenta y disfrutar en simultáneo de la plataforma, no solamente con los perfiles, sino tener esos streamings simultáneos, además sin publicidad y con descarga ilimitada en 4K era un paso más en la oferta de negocio que queríamos hacer. Creo que la percepción y lo que veíamos en los usuarios que teníamos era que lo agradecían y, además, poder compartirla con quien quieras, no estar limitado a determinados entornos, sino que sea realmente una manera de compartir tu cuenta con un familiar, con un amigo, entre grupos de amigos, entre conocidos...

J. A. A.: Nosotros hacemos muchos estudios cualitativos de todo tipo. Cuando hicimos uno al anunciarse que Netflix no permitía la compartición, era curioso porque lo que más nos salía de frustración de los usuarios no era que fuera a costar más, sino que les fastidiaba no poder seguir compartiendo su cuente con gente que querían. Era algo muy curioso porque era casi más emocional el hecho de que te gustaba poder darle tu cuenta a tu abuela, a tu primo y a tu amigo porque era un acto de compartir. Ese acto de compartir, no sabemos, porque ese estudio lo hacemos con gente de aquí, si es más español, pero nos dimos cuenta de lo importante que era y por eso quisimos no solo crear un plan que se pueda compartir, sino crear un plan que estimule que compartas.

Se tienen que dar muchas circunstancias para la vuelta de una serie y ahora era el momento de la nueva generación de 'Física o química'

De primeras se podría pensar que incluso se pierde dinero al apostarlo todo a compartir.

J. A. A.: Sí que damos ese paso en un entorno en el que hay muchas ofertas y favorecemos que la experiencia se convierta en un elemento principal dentro de tu grupo de amigos.

E. S.: Ya es una experiencia que en realidad como grupo es la que trasladamos a los contenidos que hacemos, a los canales. Al final la emisión de nuestros canales principales está pensada para ese momento de compartir. ¿Cómo puedes tener un consumo individual en esos grandes eventos, esos momentos en directo ya sean con actualidad, con la final de un programa, con el final de una serie...? Nos parece que ese concepto de compartir ya lo tiene Atresmedia en el ADN de siempre, ya no solo en la parte digital, por lo que tiene todo el sentido tener un paquete así.

Respecto los nuevos contenidos, 'FoQ: El reencuentro' es uno de los grandes anuncios. ¿De dónde nace la idea de retomar 'Física o química?

E. S.: Las ideas de las grandes marcas del grupo, que cuando hemos anunciado alguna surge: 'oye, en qué momento os lo planteáis', están sobre la mesa siempre. Lo hemos hablado cuando hicimos 'FoQ: El reencuentro', cuando hemos trabajado la vuelta de 'Los protegidos' y de 'Un paso adelante', pero se tienen que dar muchas circunstancias, como que sea el momento, que sea la historia, que sean los actores, de que no confluya con otras vueltas... Ahora era el momento de esta nueva generación de 'Física o química', igual que lo han tenido otras marcas e igual que lo pueden tener marcas que siguen abiertas y con las que seguimos trabajando y que no cerramos la puerta a que puedan volver.

'FoQ: El reencuentro'

¿Habéis contado con Carlos Montero para este regreso?

J. A. A.: En el tema de creadores, como nos pasó con el reencuentro, que si te acuerdas hubo algo en lo que nosotros no quisimos entrar, al final hay mucha gente que estuvo involucrada en el 'Física o química' original y que lo ha estado en 'El reencuentro', entre ellas Sonia Martínez, nuestra adorada directora de Ficción que va a estar en la siguiente etapa. En cuanto a Carlos Montero, no estuvo ya en el reencuentro y tampoco va a estar en esta nueva etapa. No por nada, sino porque vamos a continuar con la línea de antes.

Otro de los proyectos anunciados en 'Una vida menos en Canarias', que supone la vuelta al procedimental y a traer un tipo de formato que ya no se hace. ¿Hay posibilidad de que vaya a Antena 3?

J. A. A.: La hay. De hecho, en este punto de ese proyecto, y si te soy sincero, está en ese universo en el que puede ser un original o puede ser un exclusivo. Hemos preferido traerlo como original porque dentro del planteamiento que hay ahora no son muchos capítulos y tiene su pensamiento dentro de la plataforma original, pero siendo un procedimental tiene mucho sentido que pueda acabar siendo una serie de Antena 3. Vamos a empezar a grabar en breve, pero absolutamente puede encajar. Es muy abierta, v a ser muy divertida, pero a la vez es resolver un crimen semanal, la relación entre Naira y el inspector es un tira y afloja... Yo creo que va a ser una gran serie.

Carlos Montero no estuvo ya en el reencuentro y tampoco va a estar en esta nueva etapa porque vamos a continuar con la línea de antes

Roberto Leal es productor ejecutivo y creador de 'Casafantasmas'. ¿Cómo llega este proyecto a la mesa de Atresmedia?

E. S.: Estamos trabajando con las áreas de ficción y con las de programas y con el talento con el que trabajamos tenemos comunicación constante. Roberto es un talento a muchos niveles, pero sobre todo es una persona muy inquieta y nos hizo llegar el proyecto. Es un proyecto muy personal, no puede ser más personal y familiar que integrando a su madre que, si no la conocéis, va a ser un descubrimiento fantástico. Con Roberto sacando el proyecto adelante, él estando detrás, además con ese tono de cercanía y de complicidad que tiene con su madre y tratar un tema como son los fantasmas y los lugares con posesiones.

J. A. A.: Suena muy serio, pero va a ser muy divertido.

E. S.: Creo que ese contraste de ellos dos por cómo congenian es un caramelo a cualquiera que le plantees el proyecto.

J. A. A.: ¿Cómo nos llega? Roberto nos lo trae. Un proyecto que suena a locura, pero en el que además me trae un vídeo de su madre diciéndome que no nos conocíamos pero que su hijo me iba a traer un proyecto. Yo no la conocía, pero la contesté con otro vídeo. Roberto es un cielo y la madre es otro cielo, pero además el proyecto promete.