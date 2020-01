José Antonio Avilés, de 'Viva la vida', posible concursante de 'Supervivientes 2020'

La isla más famosa de la pequeña pantalla está a punto de recibir a nuevos aventureros y es que a mediados del mes de febrero, Telecinco y Bulldog estrenarán la nueva edición de 'Supervivientes'. El espacio cogerá el relevo de 'La isla de las tentaciones' y 'El tiempo del descuento' y se convertirá en la principal baza de la parrilla de Mediaset esta primavera. Es por ello que a día de hoy el equipo del espacio se encuentra ultimando todos los detalles de esta nueva edición, incluyendo obviamente el casting. Muchos son los nombres tanteados pero muy pocos serán los elegidos para embarcarse en esta nueva aventura en Telecinco.

José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Entre los últimos nombres que suenan muy fuerte para incorporarse al espacio encontramos el de José Antonio Avilés. Tal y como adelantan Cotilleo.es y la revista Semana, el colaborador de 'Viva la vida' tendría prácticamente cerrada su participación en el reality show de Telecinco. De esta forma, el espacio contaría así con la presencia de uno de los rostros que más ha dado que hablar en el magacín de Cuarzo en los últimos meses. Hasta su llegada a 'Viva la vida' este era prácticamente un desconocido pero en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los tertulianos más polémicos. Es extraña la tarde en que no tiene una disputa con algún otro colaborador o invitado; sus enfrentamientos y cabreos en el programa conducido por Emma García son constantes.

¿Quién entrará?

Por ahora todas las apuestas están abiertas y es que no son pocos los nombres que han sido tentados para incorporarse en el espacio que Telecinco estrena en febrero. Pese a ello, sí hay dos nombres que parecen prácticamente cerrados: Hugo Sierra y su exsuegra Helena. Él mismo fue el encargado de afirmado en una entrevista en 'Sábado deluxe' en la que comentó que estaba a la espera del sí definitivo de la productora para convertirse en concursante. Por su parte, Helena, madre de Adara Molinero, parece que tiene prácticamente firmada su incorporación al espacio.

De esta forma, la ganadora de 'GH VIP 7' verá como el padre de su hijo y su madre se reencontrarán en Honduras. Por otro lado, es Isma, enemigo de Belén Esteban y posible responsable del Caso Cantora, podría ser otro de los participantes. Muchos apuntan a su fichaje aunque él no ha querido pronunciarse al respecto. Los que sí que parece que no veremos en Honduras son a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera. Mientras que el segundo no se ha pronunciado, ella sí agradeció públicamente la propuesta y dejó claro que no iba a sumarse a la aventura. Como ella encontramos a Aramís Fuster, que también ha rechazado formar parte del espacio, según ha dicho ella misma.