Cristina Cifuentes da la razón por la que ha rechazado 'Supervivientes 2020'

Cristina Cifuentes ha sido noticia durante la semana y lo curioso es que no tenía nada que ver con política. La expresienta del PP era una posible candidata a la próxima temporada de 'Supervivientes' que se estrenará en el mes de febrero. Ella misma ha acudido al plató de 'Sábado deluxe' para explicar los motivos por lo que ha rechazado la oferta de viajar a Hondura. "He decidido no ir a 'Supervivientes' porque yo ya soy una superviviente y además demostrada. Yo he estado ya tres veces al borde de la muerte", afirmaba la exmiembro del Partido Popular.

Jorge Javier Vázquez aprovechó el tema para lanzarle una pregunta pícara utilizando su robo de cremas y su imaginaría participación en el reality show de supervivencia: "¿Es verdad que una de las razones por la que no vas es porque?".

Jorge Javier Vázquez y Cristina Cifuentes

Cifuentes no se tomó para nada mal esta cuestión y quiso contestar con el mismo tono de humor al presentador del 'Sábado deluxe': "Hay algo mejor. Imagínate que estoy sola en el Palafito diciendo: ¡Qué no me voy: qué me quedo!", continuaba con la ironía utilizando el vídeo que ella misma colgó sobre su polémico caso del máster, donde se negaba dimitir de su puesto. La expresidenta de la Comunidad de Madrid añadió que desde que salió su posible participación en 'Supervivientes' que ha leído muchas bromas y memes de los usuarios de Twitter con respecto al "robo" que tanto se la criticó hace un tiempo: "La gente podría tener más imaginación", dijo entre risas.

La situación actual de Cristina Cifuentes sin política

La expresidenta del PP admitió que lleva meses sin estar afiliada al partido y confesó que lo que peor ha llevado todo este tiempo han sido los rumores y como han deteriorado su imagen: "He vivido momentos durísimos, sufrí casi dos meses de acoso brutal y desproporcionado como yo no he visto nunca".

Han sido los momentos más duros de su vida y de su familia: "Mis hijos me han tenido que ver en una situación de mucho sufrimiento". Además la exmiembro del Partido Popular explicó que dichos bulos fueron los que la empujaron a su salida del mundo de la política: "Yo me fui de la política con menos de lo que llegué, vivo de alquiler con lo justo, a ver si otros políticos pueden decir lo mismo", confesaba Cifuentes.