José Luis Martínez-Almeida, aplaudido en plena calle durante su entrevista en directo en 'Liarla Pardo'

'Liarla Pardo', el formato que conduce Cristina Pardo en laSexta, conectó este domingo 10 de mayo con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida para abordar la actualidad referente a la crisis del coronavirus COVID-19 y especialmente la situación de la Comunidad de Madrid, que no ha sido autorizada para pasar a la Fase 1 este lunes 11 de mayo. El dirigente político habló con la periodista desde el Paseo de la Castellana y lo hizo rodeado de un grupo de ciudadanos que se encontraban paseando en ese lugar y que por lo que pudimos comprobar minutos después, eran también muy afines a la ideología política del líder de los populares en la capital española.

Cristina Pardo y José Luis Martínez-Almeida

Cada vez que Martínez-Almeida respondía a alguna de las cuestiones planteadas por Paro desde plató, esos ancianos que le rodeaban no dudaban en aplaudir, como si de un mitin electoral se tratase. Esto rápidamente descolocó a Cristina Pardo, a la que le costaba aguantar la risa con esos aplausos constantes. "No se ha visto en otra usted (...) mire que es difícil que a día de hoy se aplauda a los políticos", afirmó la presentadora mientras que el alcalde le explicó que él era vecino de esa zona, por lo que entendía que esos aplausos se debían más a ese motivo. La presentadora por su parte le aconsejó que "siga así por si acaso, no vaya a ser que no sean todos vecinos y le estén aplaudiendo con total sinceridad" y le pidió que le dijese a todas esas personas que "también aplaudan a las ocho, a todos esos sanitarios que están dándolo todo por nosotros".

Duras críticas contra el Gobierno

Paralelamente a este surrealista momento, Martínez-Almeida quiso poner en valor lo mucho que se están esforzando los habitantes de Madrid para poder superar la crisis en la que nos encontramos inmersos. "Yo creo que los madrileños están teniendo un comportamiento ejemplar en su infinita mayoría y, por eso, el 15 de mayo le entregaremos la medalla de honor del Ayuntamiento al pueblo de Madrid por su comportamiento durante esta pandemia, anunció este en pleno directo en laSexta, una afirmación que sí, levantó también los aplausos de sus vecinos.

Paralelamente, el político se mostró especialmente duro con el Gobierno y no dudó en criticar alguno de los puntos de su acuerdo con Ciudadanos para para prorrogar el estado de alarma. "¿De verdad hay que obligarle a firmar que hable con la oposición? Pensemos en la situación, en una pandemia que se ha llevado a más de 25.000 vidas por delante. Es sorprendente", se cuestionó respecto a este punto en el que Pedro Sánchez y su equipo se comprometen a dialogar semanalmente con Inés Arrimadas y los suyos. Además, el político popular no dudó en criticar el "oscurantismo" del Gobierno en cuanto a la negativa del Ejecutivo de pasar de fase de desescalada a la Comunidad en la que vive. "Nos daría más tranquilidad que nos dijeran quién ha tomado la decisión y los motivos de la decisión (...) el problema es el oscurantismo de la decisión no esta como tal", sentenció.