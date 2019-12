Javier Bardem llama "estúpido" a Martínez-Almeida por la polémica de Madrid Central

La Cumbre del Clima ha reunido a multitud de representantes de naciones y famosos que luchan contra el Cambio Climático que sufre el planeta. No han sido pocos los famosos y activistas que se han unido al evento para animar a luchar para salvar el planeta y uno de los participantes ha sido Javier Bardem, que pronunció un discurso en el que aprovechó para criticar la actuación de políticos como José Luis Martínez-Almeida, aunque posteriormente pidió disculpas por sus palabras.

Javier Bardem, en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid

El actor, famoso por su activismo verde, utilizó su intervención para criticar con dureza la ineficacia política y a aquellos mandatarios que intentan eliminar las medidas a favor del medio ambiente, entre ellos el alcalde de Madrid. "Ese estúpido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes", expresó después de indicar que su consideración del político era "personal".

No fue al único de los políticos al que tachó de "estúpido", ya que momentos antes había usado el mismo adjetivo para hablar de Donald Trump. En su comparecencia, el actor también habló de las consecuencias climáticas que el Planeta sufre actualmente, como el aumento de los incendios forestales en el Amazonas o la grave crisis que atraviesa el Mar Menor. Por eso, resaltó la importancia de tomar medidas con urgencia, como abandonar completamente los combustibles fósiles y su extracción.

El alcalde madrileño no tardó en reaccionar a las palabras de Javier Bardem. Desde su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje en el que incluye un artículo sobre los problemas que el actor tuvo con Hacienda en 2017. Considera a Bardem "el típico listo, eso sí, muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con él", pero no hizo alusión alguna a la cuestión del clima.

La disculpa de Javier Bardem

Los irrefutables datos q todos los estudios científicos detallados nos avisan de la urgencia climática en la q nos encontramos y la necesidad d q se tomen medidas y compromisos para revertir su galopante avance x parte d todos los países #6DPorElClima #MarchaPorElClima — Javier Bardem (@BardemAntarctic) 7 de diciembre de 2019

Al igual que el alcalde madrileño, el actor ha usado la misma plataforma para matizar sus palabras en la cumbre, que tanta polémica han generado. En su tuit pide disculpas por haberse "dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje", pero no se dirige directamente al político. Le sigue otra publicación, en la que de nuevo urge a tomar "medidas y compromisos" que impidan el "galopante avance" de la crisis climática.