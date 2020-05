Manuela Carmena elogia al Ayuntamiento de Madrid: "Estoy orgullosa de que esté dando un ejemplo"

Manuela Carmena fue una de las invitadas virtuales el sábado 9 de mayo en 'laSexta noche'. La exalcaldesa de Madrid ha analizado, junto a Iñaki López, la postura enfrentada de las diferentes fuerzas políticas durante la pandemia del coronavirus, una situación que ve "con bastante pena", sobre todo, en lo referente a la Comunidad de Madrid debido a las últimas declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pidiendo que la comunidad pasase a la fase 1 del plan de desescalada.

Manuela Carmena, en 'laSexta Noche'

Carmena opina que "no se puede hacer un debate tan absurdo y tan pueril" en una situación de emergencia como la actualmente vive nuestro país. "Hay que explicar las razones por las que la persona responsable de evaluar la situación médica de Madrid lo dice, y si hay algún argumento desde el punto de vista de la decisión política que puede argumentar otras cifras u otro informe, entonces que haya ese debate", ha apuntado, segura de que "la manera de abordar un tema en medicina no tiene que ver con la forma de abordar problemas en política".

La magistrada lamenta el perfil político de algunos representantes: "He oído cosas muy pueriles y muy bobas; la sociedad española no merece esos debates". Con todo, agradece el "ejemplo" del Ayuntamiento de Madrid. "Estoy orgullosa de que el ayuntamiento esté dando un ejemplo, me cabe un poquito de orgullo de que quizá he podido dejar allí un poquito de ejemplo. Me cabe la esperanza de que si se puede hacer en todos los demás". Por eso, Carmena aboga por seguir trabajando "por la ética en la política convencida de que tenemos que mejorar nuestros procesos democráticos", ya que "cuando llegan momentos en los que la situación es más compleja se nota más lo que nos falta".

Inés Arrimadas defiende su postura

Inés Arrimadas también compareció en el programa de laSexta para defender su decisión como líder de Ciudadanos de apoyar la prórroga del estado de alarma propuesta por el Gobierno. "Todo el mundo sabe lo que pienso del Gobierno, intenté evitar que se formara", defendió Arrimadas dejando claro que ha sido un apoyo puntual por el bien común." El problema es que tenemos que ver cómo salimos de aquí de manera ordenada. No le puedes decir a la población que habrá un estado de alarma hasta encontrar una vacuna. Algunos han querido interpretar que era si te gustaba o no el Gobierno", ha declarado.

Inés Arrimadas, en 'laSexta Noche'

La líder naranja también ha hablado de su "magnífica" relación con Pablo Casado, presidente del PP. En ese sentido, ha puesto en valor la gestión de aquellas comunidades en las que gobiernan conjuntamente: "Esos gobiernos son fuertes, están unidos, y están más fuertes y más unidos que el Gobierno de España. Los que se alegrarían de que esos gobiernos cayeran se van a quedar con las ganas", argumenta.