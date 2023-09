José Manuel Parada, contra 'Espejo público' tras "reírse de una desgracia": "Aspira a ser el nuevo 'Sálvame'"

Por Almudena M. Lizana |

El 20 de septiembre de 2023, 'Espejo público' emitía un vídeo realizado por Nando Escribano que tenía a José Manuel Parada como protagonista. En la pieza, el programa presentado por Susanna Griso trataba en forma de burla los duros momentos que estaba viviendo Parada en las últimas semanas debido a las cuatro pérdidas de gente de su entorno. "Todos a su alrededor están estirando la pata a un ritmo frenético", se escuchaba en el magacín matinal, mientras Griso se contenía la risa cuando pinchaban su cámara.

José Manuel Parada en 'Fiesta'

A raíz de esto, José Manuel Parada no se ha quedado callado y ha explotado en una de sus publicaciones de Instagram. ". Mi familia y mis jefes mis verdaderos compañeros y mis amigos saben perfectamente que después de trabajar todo el año, me he permitido el gran lujo de pedir unos días de vacaciones", aclaraba Parada.

"Mi familia amigos y compañeros han conectado conmigo altamente preocupados por si me había ocurrido alguna desgracia. Tranquilos que no me ha pasado nada malo. Solo tener que despedirme en muy pocos días de tanta gente que ha formado parte de mi vida personal y profesional durante tantos años y que parece ser que a Susanna Griso y a su programa 'Espejo público' en Antena 3 les hace mucha gracia y se dedican a reírse de una desgracia ajena tan triste", denunciaba el colaborador de 'Fiesta'.

"Lamentable"

"Incluso se atreven a insinuar que soy tan gafe que ser mi amigo equivale a morirse. Totalmente lamentable. Está claro que este programa con sus fichajes aspira a ser el nuevo 'Sálvame'. No todo vale por aumentar audiencia. Y las noticias lo son cuando se contrastan y confirman, si no, son simplemente chismes. Así que quede claro que hoy por hoy estoy vivo y sano y no desaparecido. Volveré a mi trabajo la semana que viene", anunciaba, muy dolido con lo ocurrido.