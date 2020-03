José Manuel Soto vuelve a liarla: "Si un 'no' fuese siempre un 'no', muchos no hubiéramos venido al mundo"

El cantante José Manuel Soto se ha pronunciado en contra de la nueva Ley de la Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad, también conocida como la ley del "solo sí es sí", en referencia a que es necesario el consentimiento por ambas partes para que existan relaciones sexuales sanas, sin ninguna vulneración de derechos de por medio. No obstante, el cordobés no está conforme con esa concepción y así lo ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.

José Manuel Soto

"Pues yo diría que un 'no' puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos' o un 'cúrratelo un poco más chaval'. Es más, si un 'no' fuera siempre un 'no', muchos no hubiéramos venido al mundo, porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio", publicó en un tuit el pasado jueves 5 de marzo y después continuó criticando la incipiente ley orgánica: "Pero claro, si quien legisla es alguien que solo entiende el sexo como 'aquí te pillo aquí te mato' y que confunde la seducción con la sedición o la sedación, porque no sabe lo que son ninguna de las tres cosas, pues es lo que tiene".

Como en otras ocasiones en las que el cantautor ha expresado sus opiniones políticas, sus declaraciones han recibido tanto apoyos como usuarios detractores. Entre los defensores se encontraba quien publicó lo siguiente: "Un trimestre entero de universidad, cambiarme de clase a propósito y mucho intercambio de apuntes me costó conquistar a mi mujer. Llevamos 30 años juntos y tenemos tres hijos. Probablemente me dijo unas cuantas veces que no". En el lado opuesto se encuentra este tajante tuit: "Si te dicen no es porque no, porque no hay interés y no es necesario pensarlo mucho. ¿O tu cerebro no puede procesar eso? El consentimiento es esencial para mantener relaciones sexuales. En el caso de que no haya consentimiento es violación".

Soto reafirma su mensaje

Lejos de alejarse de la polémica, José Manuel Soto continuó vertiendo opiniones al respecto en Twitter y manteniéndose firme en sus convicciones, alabando incluso un poema de Lope de Vega que empieza con "Desmayarse, atreverse, estar furioso": "Al poeta seguro que le dijeron muchas veces no. Si le hubieran dicho siempre que sí, no habría sufrido en el amor y no nos habría dejado maravillas como esta. El 'no' es lo que mantiene viva la llama, a ver si nos enteramos".

También elogió un vídeo en la red social del grupo parlamentario de Vox en el que un varias mujeres critican el "feminismo supremacista": "Llamadme facha, pero a mí estas señoras y este mensaje me representan. Para defender la igualdad y la dignidad de las mujeres no hace falta el denigrante mensaje del feminismo radical". También comentó que "ya está bien de tonterías y de pamplinas, un piropo con arte no ofende a nadie", en relación a unas declaraciones de Bibiana Fernández: "Si multan a un albañil por decirme un piropo, yo se lo pago".