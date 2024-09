Por Joan Centelles Martínez |

Este viernes 20 de septiembre fue una noche complicada para el clan Campos. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, concedía su primera entrevista en televisión a '¡De viernes!' y lo hacía para seguir hablando de la tormentosa relación con su madre, después de despacharse a gusto una semana atrás en una conocida revista. En el scoop del espacio de Producciones Mandarina, Almoguera habló entre varios temas de cómo se ha sentido durante todos estos años al pertenecer a una familia mediática, así como de su opinión con respecto al momento en el que su madre se convirtió en un personaje público.

El tartazo de Payasín a Carmen Borrego en 'Sálvame Okupa'

Después de hablar en la primera parte de la entrevista de cómo fue su infancia, que recordaba como feliz, y de explicar que durante la misma había tenido una buena relación con su madre, Almoguera recordó el salto de esta a la pequeña pantalla, momento en el que cambió la opinión que tenía sobre ella: "". El hijo de Borrego explicaba que no se avergonzaba de nada de lo que había hecho su madre en televisión,

"Hay cosas en televisión que no tendría que haber permitido. Ha permitido vejaciones y humillaciones en su trayectoria. Eso es lo que ha enturbiado mi vida: ver ciertas faltas de respeto que se tienen impunes y que nadie hace nada. En tu puesto de trabajo te están humillando, eso no me parece bien que lo haya permitido. El juego es divertido, pero hay cosas que se pasan de la raya. Ese es el momento en el que gana el personaje y se come a la madre", comentaba Almoguera. El invitado se refería así a momentos del extinto 'Sálvame' en los que los compañeros de su madre la llamaban "Potota" o al episodio de 'Sálvame Okupa' en el que Payasín le lanzó un tartazo, entre otros.

La respuesta de Borrego

Durante la entrevista pregrabada de Almoguera, quien se encontraba en el plató para reaccionar a sus palabras era la propia Carmen Borrego. Respecto a esta cuestión, la menor de las Campos se defendió explicando que "ser personaje no es malo". Lejos de arrepentirse de alguna de sus experiencias profesionales en la pequeña pantalla, la televisiva afirmó sobre los episodios a los que hizo referencia Almoguera: "No es vejar, es entender el programa que estás haciendo".