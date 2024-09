El hijo de Carmen Borrego concede a '¡De viernes!' su primera entrevista en televisión

Mediaset España |

Las Campos han estrenado un nuevo integrante en su clan: José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego saltaba a los medios después de haber estado siempre alejado de ellos para cargar duramente contra su madre: "Puedo quedar de cruel porque a mí nadie me ve llorar, yo no lo hago delante de una cámara. No sé dónde empieza el personaje y donde empieza mi madre (...) Las lágrimas se hacen en casa, no delante de todos los espectadores", fueron algunas de las declaraciones que le dedicó a la menor de las Campos su hijo en una entrevista en la revista Lecturas.

Una semana después de las duras palabras, parece ser que al nieto de María Teresa Campos todavía le queda mucho por contar, pues concederá su primera entrevista en televisión para seguir cargando contra el clan. Será en '¡De viernes!' este 20 de septiembre a partir de las 22:00 horas en Telecinco cuando Almoguera hable largo y tendido de aquello que ha callado durante años. Tal y como adelanta el próximo invitado del formato de Producciones Mandarina en el avance: "Los silencios no me han beneficiado. Estoy preparado para poder sentarme y contar lo que ha sucedido".

Durante la emisión de la entrevista ya grabada estará en plató su tía, Terelu Campos, colaboradora habitual de '¡De viernes!'. La televisiva ya reaccionó a las palabras de su sobrino en el programa de la semana anterior, defendiendo en todo momento a su hermana: "El problema no es que vaya a hablar. A mí lo único que me molesta son las mentiras", expresó. Además, tras la réplica, le mostraron en exclusiva que Almoguera iba a ser el próximo invitado del programa. Sin desvelar que se trataba de él, Campos expresó: "Sin comentarios. No sé cómo va a reaccionar mi hermana. El o la protagonista de las imágenes dice una frase que me parece alucinante".