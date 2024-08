Por Alejandro Burrueco Marín |

'Informativos Telecinco Fin de Semana' vivió un momento muy emotivo el pasado sábado 24 de agosto en su edición de las 15:00. Su presentador José Ribagorda dedicó el programa a su suegra Mariló, que había fallecido recientemente y que el periodista afirma que era una gran seguidora de los Informativos de la cadena.

José Ribagorda, presentador de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'

, cuando Ribagorda ha aprovechado para hacer este homenaje a su suegra: "Gracias siempre por su confianza porque son ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo, aunque". El periodista se ha abierto en canal saliéndose de la línea informativa por tan solo un momento.

"Les voy a confesar una cosa: Hasta que ella, que es esposa además de un grandísimo presentador de informativos como fue José Antonio Silva, no me decía que le había gustado el informativo, yo no me quedaba tranquilo", ha añadido a su suegro al homenaje. Silva, el marido de Mariló que falleció en el 1997, no solo fue el primer presentador en 'Informe semanal', sino que pudo cubrir muchas informaciones sobre la NASA porque fue piloto comercial antes de dedicarse al periodismo.

"Descansa en paz"

"Este informativo ha estado dedicado a ella, así que descansa en paz, querida Mariló", ha sido el broche final del homenaje que ha dedicado Ribagorda a la madre de su mujer. Sin embargo, el presentador, que ha mantenido la compostura en todo momento, aunque con un brillo especial en los ojos, ha reconducido el final como de costumbre: "Pasen una buena tarde y hasta luego".