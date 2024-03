Por Sergio Navarro |

"Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y solo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada", cuenta en sus redes sociales Xavier Colás, corresponsal de 'Informativos Telecinco' en Rusia.

Xavier Colás

Y que todo fue, literalmente, de un día para otro. El martes 19 de marzo por la tarde, el periodista recibió un aviso en el que era amenazado por un funcionario: "". Colás encontró un billete rápidamente con el que salir del país en las horas siguientes y, ya fuera del territorio ruso, ha podido contar sus sensaciones.

Tras el shock y el cambio radical e inesperado de vida, cuenta en sus redes: "Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede". Se siente en paz consigo mismo por el trabajo realizado, pues como expone, "un corresponsal tiene que ser alguien que escribe sin miedo sobre el gobierno como si el gobierno no le vigilase y que al mismo tiempo escribe con cuidado sobre gente corriente como si de verdad pudiesen leerle al día siguiente. Nunca al revés".

"Queda al descubierto su engaño"

"Los propagandistas de la Z intentan presentar nuestras informaciones desde Moscú sobre la opresión como una muestra de que no hay opresión. De vez en cuando se cierra el círculo y queda al descubierto su engaño. Una vez más. Seguimos adelante. Por el mismo camino", concluye Colás a esperas de un nuevo reto profesional.