Por Alejandro Burrueco Marín |

La llegada de María Casado a 'Informativos Telecinco Fin de Semana' ha roto su tridente de presentadores: manteniendo a David Cantero, reubicando a Leticia Iglesias y prescindiendo de José Ribagorda. El noticiario de Telecinco pondrá en vigor a partir del próximo lunes 16 de septiembre su nueva reestructuración, que afecta a todas las franjas excepto al mediodía. Ribagorda se despedirá este domingo 15 de septiembre del que ha sido su puesto de trabajo durante 18 años y ya se ha pronunciado al respecto.

La plantilla de 'Informativos Telecinco' antes de la reestructuración

El periodista madrileño dejará 'Informativos', pero, por lo que no es un adiós definitivo. En una entrevista para El Confidencial en Sevilla, donde recibió el premio de la Revista Escaparate por su carrera, Ribagorda ha hablado de su situación: ", pero hay muy buena voluntad por ambas partes".

"Sigo en la casa y la casa me ha trasladado su respeto y su consideración, pues son muchos años. He dado mucho por la casa, la casa Mediaset me ha dado también mucho a mí y bueno, tenemos una relación muy estable. Hay muchos sentimientos, mucho cariño y mucho respeto mutuo", ha expresado sobre la relación con la cadena tras lo ocurrido. "Me hace mucha ilusión pegar el último arreón mío profesional en mi casa y con proyectos que pueden ser muy interesantes para todos", ha adelantado sobre su próximo trabajo.

La etapa de 'Informativos' de Pedro Piqueras

El presentador ha afirmado sentirse orgulloso de su paso por 'Informativos': "Me voy con la cabeza muy alta y además con la sensación del deber cumplido y con el orgullo por todos los logros que hemos conseguido. He recibido todo el reconocimiento de los compañeros, que eso para mí es muy importante". "Hay un respeto hacia mi persona y hacia el trabajo que he desarrollado también muy grande", ha añadido Ribagorda.

"Yo creo que es el mejor de los premios que puedo tener, irme con el reconocimiento de mis compañeros", se ha mostrado agradecido el presentador. Además, ha recordado la época dorada de 'Informativos', la de Pedro Piqueras: "Ha sido una etapa muy fructífera en la que hemos consolidado el informativo y lo hemos convertido durante muchísimos años en referente informativo de los fines de semana. Es un informativo que ha gustado, ha tenido muchísima credibilidad y que ha sido muy seguido siempre".